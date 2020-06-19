Лже-хирурга Алену Верди тайно похоронили

Похороны скончавшейся в Краснодаре Алены Верди, находившейся под следствием за незаконную медицинскую деятельность, прошли в обстановке секретности. О том, что близкие простились с печально знаменитым «лже-хирургом», сообщила в Instagram ее подруга, опубликовав фотографию с траурными венками. Она также написала на своей странице, что намерена донести до общественности некую правду об уголовном деле в отношении Верди.

«Тебя больше нет, с тобой ушла и большая часть меня. Ты многое хотела сказать и донести, но тебя не слышали. Легче клевать, чем услышать. Тебе закрывали рот, угрожая СИЗО, ты ушла молча. Я скажу за тебя, и каждый здравомыслящий человек сам для себя решит», — заявила Юлия.

Она пообещала обнародовать переписку в «жертвами» пластических операций, которые якобы рассказывают, что оклеветали покойную.

«Спи спокойно, моя родная, а я буду учиться жить без тебя», — заключает свой пост женщина.

Instagram @sinitskaya_j

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Алена Верди, получившая прозвище «доктор Франкенштейн», скончалась 15 июня в одной больниц Краснодара, куда поступила в тяжелом состоянии без сознания за несколько дней до этого. Она известна тем что, не имея диплома об образовании, делала пластические операции пациентам. По информации интернет-портала «Утро.ру», причиной смерти Алены Верди стал обширный инсульт, ее мозг был сильно поврежден. Кроме того в ее крови нашли следы алкоголя и наркотических веществ.