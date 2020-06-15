Стали известны обстоятельства смерти лжехирурга Алены Верди

5-tv.ru стали известны обстоятельства гибели лжехирурга Алены Верди в одной из больниц Краснодара. По имеющимся данным, женщина, более известная как «доктор Франкенштейн», нарушила меру пресечения в виде домашнего ареста и посетила косметолога.

Instagram @sinitskaya_j

В Instagram-аккаунте краснодарского визажиста появилось фото Алены Верди с новыми макияжем и прической. Уже на следующий день скандально известную пластического хирурга обнаружат дома в бессознательном состоянии. Врачи скорой доставили женщину в больницу, где ее положили в отделение реанимации.

Предположительно, в организм Алены Верди была введена ударная доза инсулина, что привело к гипогликемической коме. В настоящее время в причинах смерти лжехирурга разбирается региональный Следственный комитет.

Что известно об Алене Верди?

Жизнь скандально известного врача таинственна не менее чем ее смерть. Ряд СМИ до сих пор не может доподлинно выяснить, откуда появилась Алена Верди. Согласно некоторым данным, настоящее имя женщины Антонина Горбунова. В 2013–2014 годах она проявила интерес к пластической хирургии и стала проходить обучение в качестве ассистента в частной клинике украинского Днепропетровска.

Алена Верди после возвращения в Россию решила заняться самостоятельной практикой и купила диплом о медицинском образовании. В 2015 году в Краснодаре, позиционируя себя, как опытный специалист из Москвы, лжехирург сняла помещение и начала нарабатывать клиентскую базу.

В октябре 2016 года Алена Верди устроилась на работу в частную клинику, где принимала пациентов. Кроме того, ее клиентки приходили на дом для исправления неудачных манипуляций. Деятельность «доктора» продолжалась до 2019 года.

На протяжении нескольких лет более десяти пациенток жаловались на осложнения или неудачно сделанные операции — блефаропластику, липосакцию, подтяжку груди, абдоминопластику, риносептопластику. В ответ на претензии «доктор Франкенштейн» винила клинику, в которой якобы не было анальгезии.

Задержание и арест Алены Верди

«Профессиональная» деятельность лжехирурга пошла под откос еще в конце 2017 года после смерти клиентки. На Алену Верди было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Тогда «врач» отделалась штрафом в 150 тысяч рублей.

Весной 2019 года «доктор Франкенштейн» вновь стала фигуранткой дела. Поводом для уголовного разбирательства стала инвалидность пациентки, к которой привели манипуляции Алены Верди. Лжехирурга задержали при попытке покинуть Россию и вылететь в Израиль. Ей инкриминировали семь эпизодов оказания некачественной медицинской помощи, повлекшей тяжкий вред здоровью.

Алена Верди до февраля 2020 года находилась под стражей. Позднее обвинение в ее отношении было переквалифицировано, и женщину отправили под домашний арест. Подозреваемая расценила это, как оправдательный вердикт, и спокойно разгуливала по городу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лжехирург Алена Верди скончалась в Краснодаре.