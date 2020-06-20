Звезду «Дивергента» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

|
Виктория Андреева
107

Предполагаемая жертва рассказала об обстоятельствах вопиющего инцидента.

Звезду «Дивергента» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Фото: www.globallookpress.com © TriStar Pictures

Голливудскому актеру Энселу Эльгорту, прославившемуся благодаря фильму «Дивергент», предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетней, пишет Daily Mail.

По информации СМИ, в 2014 году актер вступил в диалог по Snapchat с некой Габби. Энселу на тот момент было уже 20 лет, а девушке — всего 17. Игнорируя этот факт, на первом же свидании Эльгорт «затащил ее в постель».

«Он не спросил меня, хочу ли я заняться сексом, зная, что это мой первый раз. Я рыдала от боли, и не хотела этого делать», — цитирует издание Габби.

Девушка призналась, что долгие годы хранила молчание по просьбе актера, опасавшегося потерять работу. Она также утверждает, что по сей день вынуждена посещать психолога, поскольку приступы паники от посттравматического стрессового расстройства все еще преследуют ее.

Несмотря на столь громкое заявление ни сам Эльгорт, ни его официальные представители пока не отреагировали ситуацию. Сейчас актеру 26 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд приговорил американского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за несколько десятков эпизодов с изнасилованием.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
Какими будут в старости представители всех знаков зодиака?

Последние новости

10:53
Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом
10:38
Подозреваемый в убийстве коллег полицейский задержан в Воркуте
10:25
«Упал перед иконой и стал молиться»: Валентина Легкоступова рассказала, как едва не умерла при родах
10:09
Англичане возмутились выбором Кристен Стюарт на роль леди Дианы
9:52
Эксперты ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки
9:37
Звезду «Дивергента» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Сейчас читают

Какими будут в старости представители всех знаков зодиака?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака
«Маски сорваны»: Лукашенко рассказал о предотвращении «майдана» в республике

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок