Звезду «Дивергента» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Голливудскому актеру Энселу Эльгорту, прославившемуся благодаря фильму «Дивергент», предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетней, пишет Daily Mail.

По информации СМИ, в 2014 году актер вступил в диалог по Snapchat с некой Габби. Энселу на тот момент было уже 20 лет, а девушке — всего 17. Игнорируя этот факт, на первом же свидании Эльгорт «затащил ее в постель».

«Он не спросил меня, хочу ли я заняться сексом, зная, что это мой первый раз. Я рыдала от боли, и не хотела этого делать», — цитирует издание Габби.

Девушка призналась, что долгие годы хранила молчание по просьбе актера, опасавшегося потерять работу. Она также утверждает, что по сей день вынуждена посещать психолога, поскольку приступы паники от посттравматического стрессового расстройства все еще преследуют ее.

Несмотря на столь громкое заявление ни сам Эльгорт, ни его официальные представители пока не отреагировали ситуацию. Сейчас актеру 26 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд приговорил американского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за несколько десятков эпизодов с изнасилованием.