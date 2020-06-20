Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала об аборте

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, Ирина Стерхова сделала откровенное признание. В гостях шоу Андрея Малахова она рассказала, как сделал аборт, когда ждала ребенка от любимого человека.

По словам Стерховой, когда она только встретилась с Сергеем, 22 года назад, у него была не только жена, но и маленький сын. Именно поэтому он не разводился.

«На время нашего знакомства Сережиному сыну было мало лет. Не помню, три-четыре. Не хотел он этой травмы ребенку… Я тоже понимала, я дочь воспитывала одна», — вспоминает Ирина.

Позже в ее жизни появился шанс родить ребенка от возлюбленного. Но тут мечтам женщины помешало более чем скромное положение ее семьи. Растить дочь от первого брака, воспитывать малыша и уйти с работы в декрет Ирина позволить не смогла.

«Дочь растила одна, и экономические проблемы мне были очень хорошо знакомы. Он платил деньги за две семьи. Растить свою дочь и еще растить маленького, то есть, уйти в декрет — мы просто загнали бы себя в ловушку. Сергей очень хотел, но физически мы просто не потянули бы. Потому что моя работа — это был ощутимый вклад в бюджет семьи. Сергею я, конечно, сообщила о своей беременности, ответ был сразу же — оставлять. Конечно, решение я приняла самостоятельно. Я надеялась, что он разведется, но этого не происходило. И я взяла все на себя. Сделала то, что сделала», — рассказала Ирина.

По ее словам, Сергей принял ее решение. Но когда в разговоре всплывала эта тема, тут же мрачнел.

После гибели Сергея Захарова в ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, на компенсацию от актера претендует много родственников покойного. Все они отказываются от досудебной выплаты, но ждут решения суда. Адвокат Ефремова объяснил, почему неразумно со стороны родственников принимать такое решение.