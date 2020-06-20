Адвокат Ефремова обещал «жесткий» разговор с артистом по поводу компенсации

Всю последнюю неделю не утихала дискуссия о том, возьмут ли родственники погибшего в ДТП, устроенном Михаилом Ефремовым, Сергея Захарова досудебную компенсацию от актера. Адвокат артиста Эльман Пашаев в интервью изданию StarHit заявил, что позиция семьи покойного видится ему странной. Он подчеркнул, что помимо того, что деньги не помешают людям, потерявшим кормильца, согласие принять их помогло бы его подзащитному справиться с пережитым. Также он анонсировал жесткий разговор на эту тему с Ефремовым.

«Это простая семья, сельская. Мы по-человечески хотели им помочь. Но я больше не собираюсь ни за кем бегать. Да, Михаил Олегович очень сильно страдает и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще. Сейчас вот снова еду к нему, и разговор будет жесткий и конкретный: теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим», — сказал Пашаева.

Также он отметил, что среди не самых близких родственников Захарова много тех, кто хочет нажиться на этом горе. При этом, по его словам, отказ от досудебного возмещения ущерба снижает шансы семьи получить приличную сумму.

«Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить», — заключил адвокат.

Михаил Ефремов 8 июня в нетрезвом виде сел за руль и выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Его джип протаранил легковой автомобиль Lada, водитель которого впоследствии скончался. Теперь заслуженному артисту грозит лишение свободы сроком до 12 лет. По прошествии четырех дней актер записал обращение к родственникам погибшего Сергея Захарова, в котором попросил прощения и предложил материальную помощь. Он подчеркнул, что хочет не откупиться, а искупить вину, которую признает. Родные погибшего отказались и от извинений, и от денег. Позже, как писал 5-tv.ru, они неоднократно заявляли, что не возьмут денег от Ефремова до решения суда.