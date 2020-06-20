«Пережил шок»: Басков рассказал, как похудел на 15 килограммов
Именитый певец показал фото «До» и «После» самоизоляции — разница очевидна.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Instagram @nikolaibaskov
Звезда отечественного шоу-бизнеса, эстрадный и оперный певец Николай Басков в эфире передачи «Вечерний Ургант» раскрыл тайну, как за время самоизоляции ему удалось похудеть на 15 килограммов.
«Расскажи на самом деле, как тебе это удалось? Ты просто поехал и лег в клинику, как все сейчас делают?» — в шутку поинтересовался ведущий Иван Ургант.
«Клиники закрыты были! Я пережил шок. Сам купил гречки, водки зачем-то, купил десять килограммов зефира. Я подумал: „Ну, как-то надо стресс заедать“. А потом подумал, что будет кошмар после двух с половиной месяцев самоизоляции, что профессии не будет. И решил перебираться в порно!» — смеясь, заявил Басков.
Глядя на неоднозначную реакцию Ивана, Николай пояснил, что, безусловно, все дело в жесткой диете и постоянных занятиях спортом. Однако тут же подчеркнул: «с возрастом» ему становится тяжелее следить за фигурой.
Позже в Instagram Басков опубликовал коллаж, где для наглядности сопоставил фото до самоизоляции и после. Как отмечают фолловеры артиста, разница очевидна.
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