Стали известны обстоятельства жестокого убийства двух полицейских в Воркуте

Предполагаемый убийца двух коллег по службе сотрудник отдела МВД в городе Воркута в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно 5-tv.ru вопиющий инцидент, закончившийся смертью двух правоохранителей, произошел в одной из гаражных построек утром 20 июня. Предполагаемый убийца — Вадим К. 1979 года рождения, находясь в отпуске, пригласил сослуживцев Ивана М. и Андрея Д. на дружеские посиделки. В ходе беседы возник конфликт, разрешить который словами не получилось: мужчина набросился на коллег с ножом, после чего спокойно продолжил распивать спиртные напитки рядом с обездвиженными телами напарников.

Спустя несколько минут на место ЧП явилась подруга обвиняемого — медсестра одной из городских больниц. Однако мужчина тут же плотно закрыл двери, не пустив женщину внутрь. Почуяв неладное, последняя вызвала наряд полиции и удалилась.

Спустя несколько минут нетрезвый правоохранитель поспешил скрыться с места преступления на автомобиле. Предполагаемого убийцу задержали возле стен собственного дома, где тот планировал укрыться.

По факту случившегося оперативники организовали досудебную проверку. Как отметили в МВД по республике Коми, обвиняемый немедленно будет уволен из органов внутренних дел, а позже предстанет перед судом. В том числе, следователи обратят особое внимание на работу вышестоящего начальства организации, в которой работал подозреваемый в убийстве полицейский.

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