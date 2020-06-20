Стали известны обстоятельства жестокого убийства двух полицейских в Воркуте

|
Виктория Андреева
162

Оперативникам удалось задержать предполагаемого преступника по горячим следам.

Стали известны обстоятельства жестокого убийства двух полицейских в Воркуте

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Предполагаемый убийца двух коллег по службе сотрудник отдела МВД в городе Воркута в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно 5-tv.ru вопиющий инцидент, закончившийся смертью двух правоохранителей, произошел в одной из гаражных построек утром 20 июня. Предполагаемый убийца — Вадим К. 1979 года рождения, находясь в отпуске, пригласил сослуживцев Ивана М. и Андрея Д. на дружеские посиделки. В ходе беседы возник конфликт, разрешить который словами не получилось: мужчина набросился на коллег с ножом, после чего спокойно продолжил распивать спиртные напитки рядом с обездвиженными телами напарников.

Спустя несколько минут на место ЧП явилась подруга обвиняемого — медсестра одной из городских больниц. Однако мужчина тут же плотно закрыл двери, не пустив женщину внутрь. Почуяв неладное, последняя вызвала наряд полиции и удалилась.

Спустя несколько минут нетрезвый правоохранитель поспешил скрыться с места преступления на автомобиле. Предполагаемого убийцу задержали возле стен собственного дома, где тот планировал укрыться.

По факту случившегося оперативники организовали досудебную проверку. Как отметили в МВД по республике Коми, обвиняемый немедленно будет уволен из органов внутренних дел, а позже предстанет перед судом. В том числе, следователи обратят особое внимание на работу вышестоящего начальства организации, в которой работал подозреваемый в убийстве полицейский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены мертвыми в пруду.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
Какими будут в старости представители всех знаков зодиака?

Последние новости

13:52
Лечит или калечит? Пластический хирург о Face Bra и реальных способах убрать второй подбородок
13:36
«Пережил шок»: Басков рассказал, как похудел на 15 килограммов
13:20
«Умер в одну секунду»: что известно о смерти автора хита «На заре»
13:04
Дочь Филиппа Янковского рассказала про «эротическую сцену с бананом»
13:01
ЦСКА — «Зенит»: Где посмотреть матч?
12:50
Стали известны обстоятельства жестокого убийства двух полицейских в Воркуте

Сейчас читают

Какими будут в старости представители всех знаков зодиака?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок