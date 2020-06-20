Стали известны результаты судебно-психиатрической экспертизы Михаила Ефремова

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

Как стало известно 5-tv.ru, специалисты отметили, что актер несмотря на депрессию, в которой он находится после произошедшего с ним 8 июня на Смоленской площади, во время прохождения процедуры был вежлив, адекватен и полностью осознавал проводимые с ним мероприятия.

Ефремов признал, что употребляет не только алкоголь, но и наркотики.

Михаил Ефремов 8 июня в нетрезвом виде сел за руль и выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Его джип протаранил легковой автомобиль Lada, водитель которого впоследствии скончался. Теперь заслуженному артисту грозит лишение свободы сроком до 12 лет. По прошествии четырех дней актер записал обращение к родственникам погибшего Сергея Захарова, в котором попросил прощения и предложил материальную помощь. Он подчеркнул, что хочет не откупиться, а искупить вину, которую признает. Родные погибшего отказались и от извинений, и от денег. Позже, как писал 5-tv.ru, они неоднократно заявляли, что не возьмут денег от Ефремова до решения суда.