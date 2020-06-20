До какого срока продлят выплаты медикам за борьбу с коронавирусом?

Президент России Владимир Путин провел встречу с медиками в режиме видеоконференции, на которой обсудил ряд важных вопросов в области здравоохранения. Одним из основных вопросов стала выплата надбавок для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом. По словам российского лидера, выплаты необходимо сохранить в предстоящих июле и августе.

Также Путин заявил, что эта надбавка медикам не будет облагаться налогом.

«Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми», — отметил Путин.

Российский лидер отметил, что также необходимо поощрять молодых медиков, студентов, которые приняли участие в работе с пациентами, у которых был диагностирован COVID-19. Путин отметил, что в борьбе с коронавирусом в РФ было задействовано 15 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов, которые получили «боевое крещение» и прошли проверку на верность профессии.

Он добавил, что для их поощрения стоит продумать механизмы. Проработать этот вопрос получили правительству РФ.

Также российский лидер отметил, что необходимо заняться вопросом и с выплатами отпускных. Медики сейчас откладывают и переносят отпуска, которые были запланированы на лето.

«Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда специалист уйдет в отпуск», — сказал Путин.

Он отметил, что российские медики уже проявили себя в борьбе с пандемией коронавируса с самой хорошей стороны. Их усилиями удалось избежать высокой смертности людей. При этом в ряде крупных стран ситуация оказалась весьма серьезной.

«Подчеркну, жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны», — отметил Путин.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к медикам, борющимся с COVID-19.