«Зарплата раз в полгода»: Экс-солист «На-На» припомнил, как работалось с Алибасовым

В том, что солист группы «На-На» Валерий Юрин покинул коллектив на пике его популярности, нет ничего странного, ведь он всегда в душе был рокером, и переход в поп-группу из «Интеграла» был для него непростым, пишет StarHit. Однако были и другие причины.

Молодой исполнитель с энтузиазмом трудился над первыми альбомами «На-На», принимал участие в написании хитов, все первые яркие композиции зазвучали именно голосом Юрина. Но, как рассказывает теперь музыкант, несмотря на успех, продюсер группы Бари Алибасов не баловал артистов деньгами, приходилось даже подрабатывать в свободное от выступлений и записей время совсем другими умениями. Валерий вынужден был вспомнить полученные от отца инженерные навыки и мастерил оборудование для электрогитар.

«Я паял примочки и приторговывал после концертов. Зарплаты от Алибасова — попробуй, дождись, раз в полгода», — цитирует Юрина издание.

Зла на Алибасова артист не держит, признает, что продюсер много сделал для членов коллектива. Но и себя не обделил — часто оказывался в списке соавторов песен к удивлению своих подопечных.

«Пока мы с Андреем Потемкиным писали песню „Фаина“, Алибасов пару раз заходил к нам на кухню в трусах. А потом смотрю — он в авторах песни», — рассказал Юрин в эфире одного из федеральных каналов.

Несколько месяцев назад, как сообщал 5-tv.ru, Валерий Юрин попал в больницу с сотрясением мозга после того, как его избили в супермаркете.