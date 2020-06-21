«Зарплата раз в полгода»: Экс-солист «На-На» припомнил, как работалось с Алибасовым

|
Светлана Александрова
40

Валерий Юрин покинул популярный коллектив в 1992 году, на пике его популярности.

«Зарплата раз в полгода»: Экс-солист «На-На» припомнил, как работалось с Алибасовым

Фото: ВКонтакте @Валерий Юрин

В том, что солист группы «На-На» Валерий Юрин покинул коллектив на пике его популярности, нет ничего странного, ведь он всегда в душе был рокером, и переход в поп-группу из «Интеграла» был для него непростым, пишет StarHit. Однако были и другие причины.

Молодой исполнитель с энтузиазмом трудился над первыми альбомами «На-На», принимал участие в написании хитов, все первые яркие композиции зазвучали именно голосом Юрина. Но, как рассказывает теперь музыкант, несмотря на успех, продюсер группы Бари Алибасов не баловал артистов деньгами, приходилось даже подрабатывать в свободное от выступлений и записей время совсем другими умениями. Валерий вынужден был вспомнить полученные от отца инженерные навыки и мастерил оборудование для электрогитар.

«Я паял примочки и приторговывал после концертов. Зарплаты от Алибасова — попробуй, дождись, раз в полгода», — цитирует Юрина издание.

Зла на Алибасова артист не держит, признает, что продюсер много сделал для членов коллектива. Но и себя не обделил — часто оказывался в списке соавторов песен к удивлению своих подопечных.

«Пока мы с Андреем Потемкиным писали песню „Фаина“, Алибасов пару раз заходил к нам на кухню в трусах. А потом смотрю — он в авторах песни», — рассказал Юрин в эфире одного из федеральных каналов.

Несколько месяцев назад, как сообщал 5-tv.ru, Валерий Юрин попал в больницу с сотрясением мозга после того, как его избили в супермаркете.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния

Последние новости

3:28
День летнего солнцестояния: что можно и что категорически нельзя делать 21 июня
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния
2:36
«Зарплата раз в полгода»: Экс-солист «На-На» припомнил, как работалось с Алибасовым
2:09
Житель Петербурга выставил на «Авито» пуанты Волочковой почти за 400 тысяч
1:47
«Идет разбирательство» — PR-директор Uma2rman о краже в доме Кристовского
1:16
Театральный режиссер обвинил Михаила Ефремова в истязании женщин

Сейчас читают

«Жулики залезли в дом!» — Лидер группы Uma2rmаn стал жертвой воров
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок