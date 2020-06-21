🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 июня, когда новая Луна находится в созвездии Рака, представителям многих знаков зодиака предстоит посвятить себя осуществлению давних идей, в гору пойдут все начатые дела. Также этот день полезно будет хорошенько отдохнуть перед новой неделей.

♈ Овен

Овны, не исключено, что сегодня вы увидите, как прошлое всплывет, и в вашем случае оно потребует «примирения». То, что отношения не токсичны, не означает, что они подходят вам. Вопрос, который, возможно, у вас возникнет: мне бросают вызов, чтобы я смог стать лучшей версией себя? Меня поддержат или бросят на полпути? Не позволяйте удобству быть причиной, согласиться. Пусть это время глубокого созерцания даст вам ясность в отношении тех связей, которые вы хотите привлечь в свой мир.

Космический совет: не позволяйте удобству быть причиной, по которой вы скажете «да» тому, что вы переросли.

♉ Телец

Готовы к зелью правду, Тельцы? Вы уже давно играете в игру с обвинениями, и нет, это не помогает вам решить ваши проблемы. Фактически, это удерживает вас в сфере низких вибраций. Это правда, что все вышло не так, как вам бы хотелось. Но, опять же, Вселенная не обязана заставлять нас чувствовать себя комфортно все время. Единственный путь вперед — это взять на себя ответственность, признать неудачи и сделать все возможное, чтобы изменить свою судьбу. Не забывайте о своей внутренней силе!

Космический совет: возьмите на себя ответственность.

♊ Близнецы

Если верить закону кармы, то каждое наше действие имеет последствия. Где вы вибрируете, Близнецы? Какие семена вы сажаете в своей судьбе? Помните, что рай и ад не являются далекими понятиями. Они существуют прямо здесь, в этой реальности времени и пространства, в зависимости от выбора, который мы делаем. Сделайте следующий шаг с совестью.

Космический совет: осознайте семена, которые вы сажаете в своей судьбе.

♋ Рак

Это правда, что определенные вещи в нашей жизни предопределены. Кто может свести на нет роль судьбы, верно? Но все ли уже предначертано или у нас есть возможность договориться и стать соавторами «рукописи»? Осознайте, что между стимулом и реакцией есть пространство. И в этом пространстве нам под силу найти ответ. В этом ответе лежит наш рост и свобода. Не сомневайтесь в себе, вы напишете свой бестселлер!

Космический совет: задействуйте всю свою силу воли!