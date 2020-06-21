Обвинение Little Big в плагиате вскрыло нарыв на теле музыкальной индустрии

Громкий скандал в мире шоу-бизнеса! Мега-популярную сейчас группу Little Big, которая будет представлять Россию на Евровидении, обвинили в плагиате.

Разоблачили артистов, как сейчас водится, в социальных сетях. Мол, ну очень их мелодии похожи на музыку американской группы Black Eyed Peas. В самой группе на подобные выпады стараются не реагировать. Там полностью закрылись и отказались от комментариев, и их можно понять. А фанаты тут же встали на защиту кумиров и напомнили злопыхателям, что нот всего семь!

Да к тому же это далеко не первые подобные разборки. До сих пор живы в памяти шумные конфликты, когда не отдельные ноты, а целые песни перепевали. И ругались в итоге, и судились… Но доказать творческое воровство так и не могли. Тут очень тонкая грань. А хайпануть на звездах — это ж милое дело! Елена Норкунайте сравнила десятки песен и услышала чуть больше, чем охотники за славой.

Около шести тысяч репостов и двух тысяч комментариев, почти два миллиона просмотров и это только в первоисточнике — на странице музыкального блогера.

У песни UNO на сайте «Евровидения» более 100 миллионов просмотров. Хотя на конкурс она уже не едет. Сравнительный анализ творчества двух популярных групп по разные стороны океана, похоже, вскрыл нарыв целой индустрии.

«Я бы не спешила обвинять группу Little Big, что они что-то сплагиатили. В последнее время, я часто слышу музыку и понимаю, что я где-то ее уже слышала, то есть здесь не идет речь конкретно о Little Big, здесь речь идет о тенденции, которая существует на рынке музыкальной индустрии», — говорит музыкальный блогер Арина Ростовская.

Лидер Black Eyed Peas Уильям Адамс вряд ли оценил скандал в рунете, а вот на Говарда Икс, двойника Ким Чен Ына обвинения в плагиате произвели впечатление. В жизни артист такой же чувствительный, как в одном из клипов Little Big о страстной любви. Не вся карьера Говарда построена на копипасте вождя северокорейской нации. Он — музыкальный продюсер, номинант престижной китайской премии Топ Chinese Music Awards, — это как американская Grammy.

«Если вы случайно позаимствовали кусочек чужой мелодии, сделали это не намеренно — надо все-таки связаться с исполнителем. Вообще, в истории музыки очень много таких дел. Это все потому, что она нас впечатляет и мы копируем порой подсознательно», — считает двойник Ким Чен Ына Говард Икс.

«Охотники за привидениями» почти одновременно получили и Grammy и судебный иск. Уж слишком был похож базовый рифф этой песни на композицию Хью Льюиса, написанную годом ранее. А Кэтти Перри заплатит несколько миллионов долларов за свою «Темную лошадку», точнее, за использование бита из песни христианского рэпера.

Это особенный случай в делах о плагиате. Наказание за копирование ритмического рисунка.

Певец и композитор Вадим Азарх — стал настоящим музыкальным детективом. Он лично знаком с Шакирой, Гвен Стефани, Бритни Спирс. По нашей просьбе целые сутки — изучал и сравнивал творчество зарубежных и наших звезд. Получилось вкусно или, как сейчас поют, ями-ями.

«Что-то там ями-ями-ями — вот этот кусок — в копейку! Один в один вообще. Два варианта: либо Will I Am сказал, ребята, давайте, пойте, либо они просто взяли», — комментирует трек композитор и певец Вадим Азарх.

По принципу — мы не воруем, а сочиняем чужое.

«Не хотят заниматься созданием звука, поэтому отсюда — такой конвейер, сейчас идет конвейер однообразного звучания всей электронной музыки. Люди берут целые, вот так вот: один ритм, бас, мелодия, чуть-чуть порежут их. Переставят сторонами и считают это своим произведением», — считает музыкант, продюсер Евгений Рудин (DJ Groove).

А этот редкий случай копирования родом еще из 90-х. Когда не наши у них, а наоборот. Автор музыки к «фотографии» не сомневается, это он — Игорь Николаев — был у композиции первым. И в случайные совпадения, как следует из этой нашей с ним переписки маэстро не верит.

«Игорь Юрьевич, есть такое мнение, что вашу песню для Ирины Аллегровой „Фотография 9×12“ использовала в своих целях шведская группа „Ace of Base“ в песне „Happy Nation“».

«Это не мнение, а факт. Моя песня написана и зарегистрирована намного раньше. Больше мне добавить нечего».

Юрий Лоза, чуткий слух которого всегда услышит любую фальшь, сразу запел, чтобы звучно отделить зерна от плевел.

«Ну, если вы споете не «наа маленьком плоту, а на маленьком плотУ, все — это уже не плагиат», — поясняет композитор.

«Всего одна нота мимо! А если слово?»

«Если я спою «на маленьком плоту, сквозь бури, дождь и грозы», а кто-нибудь другой споет «на маленьком плоту, сквозь НОЧИ, дождь и грозы, все это уже не плагиат», — добавляет Лоза.

Семь нот подряд — аргумент спорный. Для однозначно выигрышных судебных дел — нужны целых восемь тактов, и чтобы нота в ноту. Или хороший высокооплачиваемый звездный адвокат. Такой, как у короля российской поп-эстрады.

«Скрупулезно разбирали дело, готовились к нему, завели оппонента в тупик, наверное, потому, что я — умный», — говорит адвокат Александр Добровинский.

Французский композитор Дидье Маруани обратился в МВД России. Экспертиза по уголовному делу о плагиате — не нашла совпадений. Международный скандал вышел громким и стал для ряда молодых российских звезд показательным. Обвинения в плагиате уже привели в суд Настю Кудри, диджея Тиволи, Егора Крида, Александра Ревву и многих других. Похоже, в России критерии плагиата скоро выяснят опытным путем. Пока же границы дозволенного определяют эксперты, которые руководствуются правилом, что плагиат — это заимствование, которое просто зашло слишком далеко.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение композитора и автора хитов для российских звезд Отто Нотмана, который призвал группу Little Big быть оригинальнее, даже если у них были куплены права на треки, за возможное копирование которых им выставили претензию.