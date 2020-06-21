Более 700 тысяч выпускников станут участниками грандиозного праздника «Алые паруса»

Вся страна готовится к всероссийскому выпускному 27 июня. В этом году по понятным причинам он пройдет в особом формате. 700 тысяч школьников оканчивают 11 классы и для них готовят массу сюрпризов, никто не собирается лишать их праздника.

Наоборот обещают устроить его по-настоящему общим! Для всех! Самым масштабным. Будут и поздравления, и перекличка от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Севастополя. И разумеется нас ждут знаменитые «Алые паруса».

Этот фестиваль уже давно перерос статус пусть и петербургского, но городского праздника. Его знают, по всей стране и за ее пределами. Поэтому вполне очевидно, что теперь это официально кульминация всероссийского выпускного.

Теперь все 700 тысяч выпускников станут его участниками. Увидят оригинальные номера, выступления самых популярных звезд и конечно же завораживающий бриг «Россия». Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер приоткроет завесу тайны и немного расскажет о предстоящей феерии. Подробности в репортаже.

Первое появление великолепного двухмачтового брига «Россия» — главного символа «Алых парусов» в акватории Финского залива. Новый маршрут парусника и абсолютно новый формат шоу — ключевые особенности праздника выпускников 2020 года, который гарантировано зачарует, ошеломит и удивит. Никакие пандемические вызовы не помешали команде проекта вновь подготовить настоящее чудо.

«То, что бригу придется идти не по Неве, а в акватории Финского залива, для команды, конечно, сложнее. Во-первых, Нева уже проверена экипажем в боевых условиях, а, во-вторых, ветер в заливе гуляет сильнее. Но алые паруса, которые уже скоро расправят на реях, обязательно должны предстать в эту ночь во всей красе!» — говорит корреспондент Максим Облендер.

За считанные секунды матросы расправляют 900 квадратных метров парусов. Именно при виде их в торжественную ночь непременно замирают миллионы сердец и загадываются желания. Давид Карапетян — выпускник 2019-го. Тогда, год назад, как и многие вчерашние школьники зажмурился, про себя повторяя, «хочу поступить в вуз». Сегодня студент-экономист СПБГЭУ на том же самом месте, где мы встречались прошлым летом, подтверждает, благодаря «Алым парусам», его мечта сбылась.

«Тут мало кто может сказать, что кусочек мечты, здесь была вся мечта. Ну как будто в сказке находишься», — говорит студент 1 курса СПБГЭУ Давид Карапетян.

Главное шоу года 2020-го сохранит все свои лучшие элементы, уникальную водную феерию. Концерт лучших артистов страны. Вера Брежнева, Дима Билан, Айова, ST и многие другие. Номера уже отточены, репетиции проходят в необычном формате. Позади зеленый экран, спецэффекты появятся прямо во время выступлений артистов!

«Это будет очень круто, очень масштабно. Это как раз тот момент, когда ситуация побудила прыгнуть выше головы», — рассказывает Александр Степанов, рэпер ST.

Чтобы в очередной раз безапелляционно доказать — «Алые Паруса» лучший праздник мира. Как это уже было в 2019-м, когда авторитетное международное жюри, официально признало наш фестиваль — лучшим на планете и присудили престижную награду Best Events Awards World. Это все равно что «Оскар» в мире кинематографа.

Вести торжество традиционно будут Иван Ургант и Дарья Александрова. Эти несколько часов концертной программы и водной феерии — огромный труд. Пандемия в этом году внесла свои коррективы, сценарий пришлось поменять, но этот новый вызов, наоборот позволил создателям практически стереть границы реальности и пространства. Артисты будут буквально парить в небесах словно птицы. Рассекать зеркальную гладь залива, покоряя своенравные балтийские ветра и волны.

«Если есть море, значит должны быть и пираты. Пираты века XXI в урбанистическом пейзаже. Но даже глядя на все эти разрисованные автомобили, бочки нельзя догадаться о концепции праздника — ведь это лишь одна из многих площадок «Алых парусов 2020!» — говорит корреспондент Максим Облендер.

Еще никогда вокруг шоу не было такого ажиотажа. Команда праздника на протяжении всего года подготовки старательно сохраняла интригу.

«Как показывает практика и зрители и мы сами ставим себе задачи большие: и удивлять драматургией и идейной составляющей и тут нас ждут в этом году большие новости!» — признается режиссер проекта «Алые Паруса» Михаил Колпахчиев.

Огромные понтоны для пиротехники традиционно собирают на пляже Петропавловской крепости. Но куда собранную платформу, способную без проблем выдержать не то что тонны пиротехники и световых приборов, а даже танк, отбуксируют по воде — пока загадка.

«В этом году мы используем порядка 140 понтонов. Длина понтонного поля в среднем около километра», — рассказывает технический директор мультимедийного шоу в акватории Андрей Семин.

А вот на берегу юная Ассоль вглядывается в море. Еще мгновение и ее мечта из далекой призрачной надежды превратится в сказочную явь. Как это будет выглядеть в трансляции — большой секрет, но точно — незабываемо.

А это уже Крымский берег моря, и уже другая настоящая Ассоль Павленко. С подачи великого мечтателя Александра Грина, родители назвали ребенка именем девочки из повести.

«В детстве Ассоль-фасоль дразнили, обижалась, конечно, но подросла и все стало нормально», — признается девушка.

А благодаря Пятому каналу Ассоль увидела и свои Алые паруса, в 2015-м прилетев из Симферополя в Петербург.

Сейчас ей 32, муж, правда не Грей, а Владимир, в семье двое детей. Однажды она обязательно привезет их в Петербург. Чтобы показать настоящий великолепный парусник, который лично для нее тогда в 2015-м стал не просто выдумкой фантаста, а чем-то большим.

«Мечта. Мечта и вера в чудо. Мечта, что в конце концов все будет хорошо», — говорит Ассоль Павленко.

Эти эмоции предстоит пережить и выпускникам 2020-го. Увидеть самые смелые режиссерские идеи, которые из года в год становятся реальностью. На организаторах лежит небывалая ответственность, надо быть совершенным в каждой мелочи.

«Когда ты присутствуешь как в предыдущие годы на празднике, ты не можешь увидеть всю картинку. Да, ты видишь салют, ты видишь бриг с алыми парусами, но ты не видишь этих точечных мизансцен, которые действительно классные и работают», — рассказывает продюсер проекта «Алые Паруса» Екатерина Стрижевская.

Ежегодно шоу поднимает планку все выше и выше. Впервые скромный по нынешним меркам праздник прошел в 1968 году, через 11 лет традиция «Алых парусов» прервалась. Фестиваль был возрожден в 2005-м по инициативе АО Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В прошлом году почти полтора миллиона человек встречали «Россию» на набережной.

27 июня проход парусника в акватории залива покажут все центральные телеканалы. А все шоу целиком будет транслировать Пятый канал. Главная июньская ночь России, когда благодаря профессионализму и фантазии режиссеров праздника, самым современным спецэффектам и, конечно, главным действующим лицам по другую сторону экрана — выпускникам 2020 года, сказка Александра Грина оживет вновь!