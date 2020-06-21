Пушков заявил о «смерти» американского мифа после сноса памятников в США

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков оценил разрушительную роль протестов в США, спровоцированных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Сенатор напомнил, что в ходе неконтролируемых беспорядков были снесены памятники видным историческим деятелям. Среди них — первооткрыватель Христофор Колумб, первый президент США Джордж Вашингтон, автор гимна США Фрэнсис Скотт Ки.

«И несут они не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие. Кто-нибудь еще жаждет поставить США в пример другим странам? Это время закончилась. Миф о „граде на холме“ мертв», — резюмировал произошедшее политик на своей странице в Twitter.

Twitter @Alexey_Pushkov

Под «градом на холме» в культуре понимается библейское выражение, которое используется для того, чтобы отметить исключительное превосходство США. Сейчас нередко его применяют мировые политики для метафорического обозначения Соединенных Штатов как «маяка надежды».

Как ранее писал 5-tv.ru, массовые беспорядки и погромы в США продолжаются уже более трех недель. Возмущение общественности вызвал произвол правоохранителей при задержании Джорджа Флойда. В сети распространились кадры, на которых видно, что полицейские повалили мужчину на землю, надели на него наручники, а после один из офицеров наступил на шею арестованному. Впоследствии афроамериканец в больнице скончался.

5 июня в Миннеаполисе простились с Джорджем Флойдом. Траурная церемония напоминала прощание с национальным героем. При этом у погибшего было несколько судимостей, а незадолго до смерти он угрожал пистолетом беременной женщине.

В результате смерть афроамериканца стала причиной бесконтрольных беспорядков по всему миру. В США протестующие громили магазины и сносили памятники. В ряде штатов, для того чтобы утихомирить протестующих, властям пришлось привлекать Национальную гвардию.