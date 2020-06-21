Один человек умер после ДТП с маршруткой и легковушкой в Петербурге

Как стало известно 5-tv.ru, один человек умер в карете «скорой помощи» после серьезного ДТП с участием маршрутного транспорта и легкового автомобиля на юго-западе Петербурга. Предварительно, это водитель Audi A6.

Всего в аварии пострадали семь человек в маршрутке, включая четырех средней тяжести, а также в тяжелом состоянии находится пассажир немецкой иномарки.

Установлено, что следом за маршруткой и легковушкой, столкнулись Chevrolet Lanos и Ситроен C4. В последней оказалась заблокирована женщина.

Обстоятельства аварии уточняются. На месте продолжают работать медики, полиция и спасатели.