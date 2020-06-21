«Минус 4,7 миллиона»: семейный бизнес Валерии и Пригожина трещит по швам?

Семейный бизнес певицы Валерии и ее звездного супруга — продюсера Иосифа Пригожина — на грани разорения, пишет MK.RU.

В 2018 году селебрити вместе с музыкантом Эмином Агаларовым открыли небольшую компанию «Гуд Фуд Стайл» и запатентовали марку No Secret by Valerya, под которой производились диетические продукты питания. Поначалу, бизнес имел большую популярность, ведь многие сегодня подсели на так называемое «ПП — правильное питание». Однако вскоре спрос снизился и компания начала терпеть убытки.

«Уже через год он ушел в минус на 4,7 миллиона», — пишет издание.

Безусловно, на доходах сказался и кризис из-за пандемии COVID-19. Отмечается, что Пригожин попытался воспользоваться государственными привилегиями и подал заявку на выплату МРОТ на каждого сотрудника в размере 12130 рублей. Но Пригожину отказали в просьбе, узнав, что тот уволил нескольких сотрудников до введения режима ограничений.

Известно, что Иосиф и Валерия пока не делали никаких публичных заявлений по данному поводу, а страница компании в Instagram продолжает быть активной. Менеджеры регулярно выпускают рекламные ролики, где показывают покупателям огромный ассортимент продуктов.

Instagram @nosecretbyvaleriya

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж певицы Ани Лорак едва не разорился после развода.