«Так работают в «Ангелах Плющенко»: прославленный фигурист показал прыжок юной ученицы

Новый тренер российской сборной по фигурному катанию Евгений Плющенко продемонстрировал работу одной из своих учениц в академии «Ангелы Плющенко» 10-летней Алены Жилиной. Олимпийский чемпион выложил на своей странице в Instagram короткий ролик, на котором юная фигуристка выполняет «на удочке» прыжок в три с половиной оборота.

«Вот так работают в „Ангелах Плющенко“! Семья Жилиных. Красавчики! Наш новый специалист», - с гордостью в голосе комментирует за кадром прославленный фигурист.

«Нам некогда вещать, мы работаем», — подписал Плющенко видео.

Instagram @plushenkoofficial

Александрой Трусовой Алена Жилина недавно перешла тренироваться к Евгению Плющенко от Этери Тутберидзе вместе со своей 11-летней сестрой Вероникой — вслед за бронзовым призером Чемпионата Европы и двукратной чемпионкой мира среди юниоров