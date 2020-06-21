«Так работают в «Ангелах Плющенко»: прославленный фигурист показал прыжок юной ученицы
На видео 10-летняя девочка выполняет «на удочке» прыжок в три с половиной оборота.
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Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial
Новый тренер российской сборной по фигурному катанию Евгений Плющенко продемонстрировал работу одной из своих учениц в академии «Ангелы Плющенко» 10-летней Алены Жилиной. Олимпийский чемпион выложил на своей странице в Instagram короткий ролик, на котором юная фигуристка выполняет «на удочке» прыжок в три с половиной оборота.
«Вот так работают в „Ангелах Плющенко“! Семья Жилиных. Красавчики! Наш новый специалист», - с гордостью в голосе комментирует за кадром прославленный фигурист.
«Нам некогда вещать, мы работаем», — подписал Плющенко видео.
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