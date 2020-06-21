«Так работают в «Ангелах Плющенко»: прославленный фигурист показал прыжок юной ученицы

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Светлана Александрова
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На видео 10-летняя девочка выполняет «на удочке» прыжок в три с половиной оборота.

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Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial

Новый тренер российской сборной по фигурному катанию Евгений Плющенко продемонстрировал работу одной из своих учениц в академии «Ангелы Плющенко» 10-летней Алены Жилиной. Олимпийский чемпион выложил на своей странице в Instagram короткий ролик, на котором юная фигуристка выполняет «на удочке» прыжок в три с половиной оборота.

«Вот так работают в „Ангелах Плющенко“! Семья Жилиных. Красавчики! Наш новый специалист», - с гордостью в голосе комментирует за кадром прославленный фигурист.

«Нам некогда вещать, мы работаем», — подписал Плющенко видео.

Instagram @plushenkoofficial
Алена Жилина недавно перешла тренироваться к Евгению Плющенко от Этери Тутберидзе вместе со своей 11-летней сестрой Вероникой — вслед за бронзовым призером Чемпионата Европы и двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Евгений Плющенко объяснил, почему Вероника Жилина и Александра Трусова предпочли перейти в его академию.

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