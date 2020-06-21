Музыкальный продюсер Яна Рудковская бросилась на защиту своего подопечного — певца Димы Билана — как только узнала, что его победу на «Евровидении-2008» не оценили по достоинству.

В последнее время на официальной странице организатора конкурса проходят опросы, где предлагается заново проголосовать за участников разных лет. Учитывая, что вкусы людей постоянно меняются, турнирные таблицы зачастую разняться с теми, что были на момент подведения итогов «Евровидения».

Так, недавно пользователям предложили оценить выступление конкурсантов 2008 года. В результате, на первом месте оказалась украинская певица Ани Лорак с композицией Shady Lady, затем — участники из Греции и Исландии. Истинный победитель — Дима Билан — с песней Believe оказался лишь на девятой позиции.

«Голосуют десятки миллионов или голосуют три тысячи фанатов? Невозможно сравнивать голосование трех тысяч и миллионов голосов, это разные масштабы. Я считаю, что номер, который был у Димы (а у него был шикарный номер), невозможно повторить!» — возмутилась Рудковская в беседе с 360tv.ru.

Twitter @Eurovision

Кроме того, Яна добавила, что считает победу подопечного честной и заслуженной. Поскольку номер певца, в котором были задействованы венгерский скрипач Эдвин Мартон и прославленный фигурист Евгений Плющенко в принципе «трудно повторить и сплагиатить». Именно вау-эффект, по мнению Рудковской, обеспечил Билану зрительскую симпатию.

Ранее 5-tv.ru показал кадры, где Дима Билан перевоплотился в «сладкого котика» ради уникального контента.