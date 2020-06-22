«Бесполезно, а даже и вредно»: Валерия ответила, почему никогда не споет с дочкой

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Валентин Черников
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Певица поздравила наследницу Шену Шульгину с днем рождения и объяснила поклонникам разницу между ними.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Дуэт Валерии и ее дочери Шены (Анны) Шульгиной на сцене не состоится. Об этом народная артистка заявила в Instagram в комментариях под поздравительным постом в честь дня рождения наследницы.

«Робкая маленькая девочка с голосочком-колокольчиком выросла в мощную, глубокую, самобытную личность, прекрасную артистку, музыканта, которая выбрала очень сложную дорогу в жизни, но ничего не боится. Не боится предвзятости общественного мнения, не боится идти против течения, не боится быть самой собой», — с гордостью написала Валерия по случаю 27-летия Шульгиной.

Instagram @valeriya

Одна из подписчиц певицы спросила, почему бы обеим певицам не выступить дуэтом.

«Вы — успешная певица, ваш муж — известный продюсер, можете где-то на своем концерте с Аней спеть, мне кажется», — заметила пользователь.

На это Валерия, к неожиданности многих, ответила отрицательно, и указала причину такого решения.

«Спеть можем вместе, что и делали раньше, но теперь ясно, что у нее совершенно другая аудитория, и петь у меня на концертах бесполезно, а даже и вредно», — объяснила автор поста.

Другой пользователь заметил, что слушать «депрессивный» репертуар Шены тяжело. На это Валерия ответила, что каждому свое.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин трогательно поздравил дочь Валерии с днем рождения.

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