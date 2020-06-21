Пригожин трогательно поздравил дочь Валерии с днем рождения

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Алиса Маркова
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Шене Шульгиной 21 июня исполнилось 27 лет.

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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин на своей страничке в Instagram трогательно поздравил с днем рождения дочь своей супруги Валерии Шену (Анну) Шульгину с днем рождения. Девушка появилась на свет 21 июня 27 лет назад в браке певицы и другого продюсера Александра Шульгина. Сейчас она тоже занимается музыкой. Но чтобы уйти от сравнения с матерью, она носит короткую стрижку и исполняет песни, которые заметно отличаются по стилю от репертуара Валерии.

«С днем рождения, доча!» — написал Иосиф Пригожин.

Instagram @prigozhin_iosif

В самой публикации он разместил короткую видеозапись, на которой Шена Шульгина мило улыбается под музыку. На ее щеках — поцелуйчики — одна из масок в Instagram.

К поздравлениям присоединились не только простые подписчики Пригожина, но и знаменитости. Среди них Андрей Разин, дизайнер Игорь Гуляев и многие другие.

У Валерии от Александра Шульгина помимо Шены есть еще двое детей. Старший Артемий посвятил жизнь бизнесу, младший сын Арсений стал талантливым пианистом, но забросил это увлечение.

У Иосифа Пригожина есть дети. В первом браке у него родились Дмитрий и Даная. После уже от другой возлюбленной у него родилась дочь Елизавета.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему дочь Валерии называет себя Шеной.

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