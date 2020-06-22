В России за сутки выявлено минимальное число умерших от COVID с 25 мая

Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в РФ составило 7600 человек. Полностью победили COVID-19 4 705 россиян. Количество умерших пациентов за день составило 95 человек — оно оказалось меньше 100 впервые с 25 мая. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Суточный рост заболеваемости уменьшился до 1,3% против 1,34% днем ранее. Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве. Там выявлено 1 068 инфицированных, причем количество выздоровевших в российской столице составило 1 114. Всего в городе полностью вылечились от коронавируса 136 670 человек.

Также новые 506 случаев выявлены в Московской области, 295 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 219— в Нижегородской области, 217— в Санкт-Петербурге и 199— в Воронежской области. При этом бессимптомно заболевание протекает симптомов нет у 32,5% пациентов.

С начала эпидемии число инфицированных коронавирусом в 85 российских регионах составило 592 280. Из них почти 345 тысяч, то есть почти 60% выздоровели. 8 206 человек с диагнозом COVID скончались.

При этом в стране было проведено более 17,2 миллиона тестов. Эксперты отмечают снижение распространения COVID-19 на территории страны. Постепенно в различных регионах снимаются ограничения.

5-tv.ru

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