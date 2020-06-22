«Любил до самой смерти маму»: дочь Задорнова показала архивные фото родителей

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Карина Бернтгольц
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21 июня Елена поздравила папу с днем отца и обоих родителей — с годовщиной свадьбы.

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Фото, видео: Instagram @jzadornova

Дочь российского актера и юмориста Михаила Задорнова опубликовала в Instagram фотографии из семейного архива в День отца, который отмечался 21 июня. Елена поздравила папу с этим праздником, выложив в сторис трогательный кадр, на котором его целует.

«Скучаю», — призналась девушка.

Instagram @jzadornova

Также на своей странице в социальной сети она опубликовала фотографии своих родителей, сделанные несколько лет назад. На кадрах Задорнов со своей женой запечатлены как в молодом, так и в более зрелом возрасте. Судя по всему, снимки были сделаны во время путешествий в разные страны.

Свою публикацию Елена сопроводила нежным, глубоким стихотворением, которое растрогало ее подписчиков.

«Родительскую Свадьбу

Я Искреннейше Помню.

Хочу сказать, Поверьте,

В красивейшей Обраме,

Любил до самой Смерти

Мой Папа Мою Маму (Прим.ред. — пунктуация и орфография авторы сохранены), — этими строками завершается поэтическое произведение девушки.

Instagram @jzadornova

Судя по хештегам, 21 июня ее родители отмечали годовщину. Узнав об этом, подписчики начали вспоминать заслуги Михаила Задорнова и почтили его память.

«От всей души поздравляю вас с годовщиной свадьбы и преклоняюсь перед талантливой семьей и достойными людьми!»

«Светлая память!»

«Как же не хватает Вашего отца! Казалось, такие люди не уходят… Вы такая прекрасная дочь! Спасибо Вам! Помним, любим, надеемся на встречи в других мирах», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Михаила Задорнова Елена опубликовала серию снимков с актером Игорем Скрипко.

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