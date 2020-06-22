«Это плохая традиция»: Светлана Крючкова о работе театров в режиме онлайн

Актриса Светлана Крючкова, которая 22 июня отмечает 70-летний юбилей, в беседе с 5-tv.ru рассказала о планах на день рождения, о значимых и нелюбимых ролях, а также выразила свое отношение к работе театров в режиме онлайн.

По словам народной артистки РСФСР, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в юбилейные мероприятия. В апреле стало известно, что праздничный вечер, запланированный на 24 июня в Москве, должен быть перенесен.

«Что касается моего юбилейного вечера, который должен был быть в „Зарядье“ в Москве 24 июня, он переносится пока на 31 октября. А спектакли „Игрок“ Достоевского и „Жизнь впереди“ Эмиля Ажара в Москве перенесены на 2021 год на 22 и 23 июня. И зрители, спасибо им большое, не сдают билеты. Вот я все-таки люблю своего зрителя! <…> Я буду отдыхать и принимать поздравления, потому что, хоть я и не прошу мне не звонить, и выключаю телефон, обязательно кто-нибудь что-нибудь пришлет, курьер что-нибудь принесет…», — сказала Светлана Крючкова.

Актриса отмечает, что перевод некоторых театров в режим работы онлайн традиция, по сути, плохая. По ее словам, это больше похоже на секс по телефону, когда понятно все, но ничего почувствовать не получится. Светлана Крючкова уверена, что только в «живом» театре зритель может научиться сохранять человечность и вынести из увиденного определенный урок.

«Это плохая традиция, это как секс по телефону: можно все понять, но почувствовать не получится. А в театре такая связь, наэлектризованная с залом. Конечно, театр должен жить, ведь настоящий урок можно вынести только из него. Это место, где учат людей сохранять человечность, а как может цифра помочь это сохранить?» — недоумевает знаменитость.

Говоря об особо значимых ролях в Большом драматическом театре (БДТ) имени Товстоногова, Светлана Крючкова признается, что их не так уж и много. Именно по этой причине актриса помнит их все. Ее первая работа на подмостках была в спектакле Сергея Юрского «Фантазии Фаратьева» в образе девочки-школьницы.

На эту роль Светлану Крючкову утвердил художественный руководитель — Георгий Товстоногов.

«Назначение на роль-то было Товстоноговское! Это мой самый любимый спектакль. За Купалину в „Волки и овцы“ Георгий Александрович (Товстоногов — Прим. ред.) подал меня на звание „Заслуженного артиста России“. Сейчас эти звания дают просто так, не пойми кому, и не пойми за что. А я дважды Товстоноговым посылалась — „На всякого мудреца довольно простоты“. Вообще, с Товстоноговым любая роль была счастьем, школой, расширением диапазона. „Вассу Железнову“ я любила очень, но, к сожалению, по состоянию здоровья не могу ее играть: там много лестниц, у меня порвался мениск, и пришлось спектакль снять, потому что я не могла его играть. Ну и роли в последних спектаклях „Игрок“ и „Жизнь впереди“ я очень люблю», — сказала Светлана Крючкова.

Народная артистка РСФСР вспоминает, что не очень любила «функциональную» роль в «Тихом Доне». По ее мнению, уместить четыре тома произведения в четырехчасовое действие на сцене просто невозможно. Также в разряд подобных работ Светлана Крючкова внесла Василису из пьесы Горького «На дне». Актриса отмечает, что характер героини абсолютно не сходится с ее собственным.

«Во-первых, она злая, а у меня по лицу видно, что я не такая. Во-вторых, она злопамятная, я же не нагружаю память вот этими гадостями — место-то одно на чердаке, значит, надо его освободить от глупостей. Я только любовную сцену любила, которую мы играли с Юрой Демичем, а так…», — сказала Светлана Крючкова.

Актриса признается, что судьба была к ней весьма благосклонна — дала возможность учиться у выдающихся мастеров и играть с великолепными партнерами во МХАТе и в БДТ. Светлана Крючкова не стала называть конкретных имен, отметив, что работать с этим людьми для нее — счастье.

«Кого не назови, это все мастера. Если человек настоящий мастер, а не провинциальный ремесленник, который на себя одеяло тянет, с ним работать — это счастье. Я не могу никого выделить, я могу поблагодарить судьбу за таких партнеров на сцене», — сказала Светлана Крючкова.

Народная артистка РСФСР добавила, что ей приходилось сниматься и в сериалах. Но, подобная работа, по ее словам, не дает развития и характера роли. Персонажи быстро приедаются зрителю.

«Находят такую манерку и на ней серии с первой до последней существуют: никакого развития, никакой судьбы, никакого характера. Один артист, не буду называть его имени, до того наигрался дебила, что его это изменило в негативную сторону. Надо быть очень осторожным, потому что эти роли приедаются. Я лучше выйду в поэтическую программу, прочитаю что-нибудь, чтобы меня послушала молодежь», — заключила Светлана Крючкова.

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