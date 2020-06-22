Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Активиста Pussy Riot и арт-группы «Война» Петра Верзилова сегодня утром доставили в Мещанский суд Москвы. Ему вменяют мелкое хулиганство. Обвинение утверждает, что Верзилов нецензурно выражался в общественном месте.

Накануне Петр Верзилов был задержан, предположительно, по делу об экстремизме в интернете, а дома у него проведен обыск. После допроса в полиции он был отпущен, но, выйдя из здания ОВД вступил в конфликт с мужчиной.

Как сообщает корреспондент МИЦ «Известия» из зала суда, сам Верзилов утверждает, что на агрессию напавшего на него молодого человека не отвечал и нецензурно не выражался.

Защита обвиняемого просила отложить рассмотрение дела и ходатайствовала о вызове в суд сотрудников, которые задерживали Верзилова, а также Маргариту Коновалову, находившуюся рядом с ним во время инцидента. Кроме того, адвокаты просят рассмотреть записи камер наблюдения. Все ходатайства суд отклонил.

Как стало известно, после одного часа в совещательной комнате, судья признала Петра Верзилова виновным в мелком хулиганстве. Он получил 15 суток ареста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в апреле Петр Верзилов задерживался за нарушение режима самоизоляции и незаконное ношение полицейской формы.