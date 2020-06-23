«Как он в ЗАГС не опоздал?!» — продюсер о скверном характере Харламова, его романе с Серябкиной, и о бумеранге для Асмус
Олеся Сазыкина удивилась, как восемь лет могли прожить вместе такие разные люди.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina; Вконтакте @id3512513; 5-tv.ru
Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова пополнил череду звездных расставаний. Пара прожила восемь лет, в браке артисты родили и воспитывали дочь Анастасию. Несмотря на то, что этот союз всегда был стабильным, супруги не устраивали публичных скандалов, не для всех новость о его крахе стала неожиданной. Продюсер Олеся Сазыкина, работавшая вместе с юмористов с 2003 года, рассказала, почему такой финал lovestory актеров считает закономерным.
«Я не знакома с Кристиной, на вид она такая пай-девочка, недотрога. Но по ходу с таким яйцевым стержнем. Потому что, когда он был женат на Юле (Лещенко, первая жена Харламова — Прим. ред.), она же увела его из семьи. Бумеранг. Когда говорят о том, что он уже разводился на тот момент, ничего подобного. Они жили счастливо и припеваючи, а потом явилась маленькая девочка Кристина, актриска, которая разрушила все. Вот оно через восемь лет имеет свои плоды», — заявила Сазыкина.
Она также выразила удивление, что паре удалось так долго пожить вместе. Характер у Харламова, по ее словам, далеко не сахар. Не говоря уж о его манере везде опаздывать, из-за которой были сорваны не одни съемки.
«Он веселый, заводник. Но у него скверный характер в плане того, что он все время ворчал, либо прикалывался, а ему верили. Он очень недисциплинированный. Мог опоздать, его все могли ждать по часу-полтора, по два. Потом мы уже начали, если съемка начинается в восемь, говорить, что надо быть в пять: тогда к восьми он приезжал», — рассказала продюсер.
Зная эту милую черту юмориста, она удивилась тому, что свадьба Асмус и Харламова вообще состоялась. По ее мнению, может быть, это уже было нехорошим знаком.
«Вообще я не представляю, как он в ЗАГС мог не опоздать. Может быть, они бы и не расписались, было бы очень круто, если бы он не дошел бы до ЗАГСа», — заключила Сазыкина.
Кроме того, она сообщила, что в начале 2000-х годов Харламов был в отношениях с еще будущей на тот момент солисткой группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной. С ней его познакомила тогда именно Сазыкина.
Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе спустя восемь лет брака. Оба супруга подчеркнули, что причина расставания не имеет отношения к фильму «Текст», самоизоляции или третьим лицам. Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем из родителей останется жить дочь Харламова и Асмус.
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