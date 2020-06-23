Валерий Меладзе назвал фатальным свой брак с Джанабаевой и брата — с Брежневой

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Валентин Черников
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По словам певца, они с Константином не планировали свадьбы со звездными исполнительницами.

Валерий Меладзе назвал фатальным свой брак с Джанабаевой и брата — с Брежневой

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Браки братьев Меладзе с солистками группы «ВИА Гра» — фатальное совпадение, заявил Валерий Меладзе в интервью порталу «Московский комсомолец» по случаю своего 55-летия. Как известно, он женат на Альбине Джанабаевой, а Константин — на Вере Брежневой.

«Конечно, что-то фатальное в этом есть. Причем и Альбина, и Вера попали в группу, казалось бы, случайно, но и в том, и в другом случае это повлекло за собой достаточно серьезное продолжение. Я обычно анализирую такие вещи уже постфактум: разумеется, никто ничего не планировал заранее. Вот так интересно сложилась судьба», — сказал певец.

По словам Меладзе, он не склонен нырять в омут с головой и задумываться над своими поступками. Артист привык делать то, что просит его душа.

У Валерия двое детей от Альбины Джанабаевой. Рождение первого сына Константина в 2004 году звезды скрывали от публики. Певец до 2009 года состоял в браке с Ириной Меладзе. Артисты поженились лишь в 2014. В том же году у них родился второй сын Лука.

Константин Меладзе развелся с первой супругой Яной Меладзе в 2013 году. В отношениях с Брежневой он состоял с 2005 года. В 2015-м продюсер и композитор взял возлюбленную в жены.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джанабаева мельком показала лицо младшего сына Валерия Меладзе.

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