Жителя Ленобласти подозревают в том, что он посадил на цепь 10-летнего сына
Мужчина мог наказать таким образом мальчика за кражу пяти тысяч рублей.
Фото: www.globallookpress.com
В Гатчинском районе Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в издевательстве над собственным сыном. Как сообщает телеканал 78.ru, родитель, обнаружив пропажу пяти тысяч рублей, сначала избил 10-летнего мальчика ремнем, а затем посадил его на цепь. Омбудсмен по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова занимается проверкой данной истории.
«Меня проинформировали, что такая ситуация есть. В настоящий момент пытаемся найти первоисточник. Если это действительно так, то ситуация из рук вон плохая», — цитирует чиновника телеканал.
Шокирующая история о мальчике, посаженном на цепь собственным отцом появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, 52-летний житель деревни Меньково подобным образом наказал своего 10-летнего сына за кражу пяти тысяч рублей.
Ребенок был прикован на цепь как минимум три дня.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-депутат расстрелял лодку с ребенком в Ленинградской области.
Читайте также
43%
-0.09 77.83
-0.17
Нашли ошибку?