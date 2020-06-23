Жителя Ленобласти подозревают в том, что он посадил на цепь 10-летнего сына

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Марина Неруцких
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Мужчина мог наказать таким образом мальчика за кражу пяти тысяч рублей.

Жителя Ленобласти подозревают в том, что он посадил на цепь 10-летнего сына

Фото: www.globallookpress.com

В Гатчинском районе Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в издевательстве над собственным сыном. Как сообщает телеканал 78.ru, родитель, обнаружив пропажу пяти тысяч рублей, сначала избил 10-летнего мальчика ремнем, а затем посадил его на цепь. Омбудсмен по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова занимается проверкой данной истории.

«Меня проинформировали, что такая ситуация есть. В настоящий момент пытаемся найти первоисточник. Если это действительно так, то ситуация из рук вон плохая», — цитирует чиновника телеканал.

Шокирующая история о мальчике, посаженном на цепь собственным отцом появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, 52-летний житель деревни Меньково подобным образом наказал своего 10-летнего сына за кражу пяти тысяч рублей.

Ребенок был прикован на цепь как минимум три дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-депутат расстрелял лодку с ребенком в Ленинградской области.

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