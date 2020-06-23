Владимир Путин выступит с обращением к гражданам

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Карина Бернтгольц
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Накануне Парада Победы глава РФ оценит промежуточные итоги борьбы с коронавирусом и уровень экономики страны.

Владимир Путин выступит с обращением к гражданам

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин сегодня обратится к гражданам страны. В своем выступлении он затронет экономические и социальные вопросы, волнующие население.

Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, российский лидер оценит текущую ситуацию в стране, подведет промежуточные итоги борьбы с коронавирусом и затронет перспективы развития экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ожидается, что обращение Путина начнется в 15.00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обращение президента Владимира Путина к россиянам по теме поправок к Конституции состоится за несколько дней до начала всеобщего голосования, которое из-за пандемии COVID-19 было перенесено на 1 июля.

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