Прямая трансляция обращения Путина по текущей ситуации в стране

Прямая трансляция завершена.

Президент России Владимир Путин в эти минуты выступает с очередным обращением к гражданам по текущей социально-экономической ситуации в стране. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию мероприятия.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, в ходе своей речи российский лидер планирует дать оценку эпидемиологической ситуации в стране, охарактеризовать текущее положение дел и обозначить перспективы развития экономики государства после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.