Прямая трансляция обращения Путина по текущей ситуации в стране
Ожидается, что в ходе выступления глава РФ затронет вопросы социально-экономического развития государства.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Прямая трансляция завершена.
Президент России Владимир Путин в эти минуты выступает с очередным обращением к гражданам по текущей социально-экономической ситуации в стране. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию мероприятия.
Как ранее сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, в ходе своей речи российский лидер планирует дать оценку эпидемиологической ситуации в стране, охарактеризовать текущее положение дел и обозначить перспективы развития экономики государства после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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