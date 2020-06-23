Прямая трансляция обращения Путина по текущей ситуации в стране

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Карина Бернтгольц
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Ожидается, что в ходе выступления глава РФ затронет вопросы социально-экономического развития государства.

Прямая трансляция обращения Путина по текущей ситуации в стране

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Прямая трансляция завершена.

Президент России Владимир Путин в эти минуты выступает с очередным обращением к гражданам по текущей социально-экономической ситуации в стране. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию мероприятия.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, в ходе своей речи российский лидер планирует дать оценку эпидемиологической ситуации в стране, охарактеризовать текущее положение дел и обозначить перспективы развития экономики государства после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обращение президента Владимира Путина к россиянам по теме поправок к Конституции состоится за несколько дней до начала всеобщего голосования, которое из-за пандемии COVID-19 было перенесено на 1 июля.

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