Кто стрелял первым? История с расстрелом лодки в Ленобласти получила новый поворот
В результате инцидента серьезно пострадала женщина из прогулочного судна, она находится в реанимации.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru
В Ленинградской области мужчина расстрелял из карабина лодку, в которой находились двое взрослых и ребенок. Женщина в реанимации. Стрелок задержан. Его обвиняют в покушении на убийство.
Но выяснилось, все не так однозначно — очевидцы, к примеру, на стороне соседа, уверяют: он защищал семью, а компания в лодке начала стрелять первой.
Кто виноват предстоит разобраться следователям. С места передает Сергей Лесков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что открывший стрельбу по сотрудникам ДПС в Москве умер в больнице.
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