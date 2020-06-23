Кто стрелял первым? История с расстрелом лодки в Ленобласти получила новый поворот

В Ленинградской области мужчина расстрелял из карабина лодку, в которой находились двое взрослых и ребенок. Женщина в реанимации. Стрелок задержан. Его обвиняют в покушении на убийство.

Но выяснилось, все не так однозначно — очевидцы, к примеру, на стороне соседа, уверяют: он защищал семью, а компания в лодке начала стрелять первой.

Кто виноват предстоит разобраться следователям. С места передает Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что открывший стрельбу по сотрудникам ДПС в Москве умер в больнице.