Дочь омского фермера жестоко избила и изнасиловала черенком лопаты работника

Дочь фермера из Омской области обвинили в жестокой расправе над двумя мужчинами. Как сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Лариса Болдина, вопиющие инциденты произошли в Саргатском районе.

По версии следствия, 22-летняя местная жительница 20 августа 2019 года устроила алкогольную пирушку с 37-летним работником своего отца. В результате мужчина крепко напился и отказался покидать жилище хозяйки. Злоумышленница набросилась на собутыльника, жестоко избила и вдобавок изнасиловала его черенком лопаты. После того как пострадавший перестал подавать признаки жизни, молодая женщина вытащила его тело за ограду и бросила возле дороги.

Буквально через два месяца — 16 октября 2019 года дочь фермера вновь оказалась в центре алкогольного застолья. В ходе веселья один из присутствующих нелестно отозвался о ее отце. Когда выпивший 31-летний мужчина прилег отдохнуть, обвиняемая запрыгнула на него и нанесла множество ударов руками и ногами. На следующий день пострадавший умер от полученных травм.

Предполагаемая преступница была задержана. В ходе расследования была установлена ее причастность к первому преступлению, после чего злоумышленницу арестовали. Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и «Насильственные действия сексуального характера».

Молодая женщина отказалась признавать свою вину в инкриминируемых деяниях. Она заявила следователям, что ее первую жертву сбила машина.

В настоящее время материалы расследования направлены в Саргатский районный суд для рассмотрения по существу. В случае если вина дочери фермера будет доказана, ей может грозить до 15 лет тюрьмы.

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