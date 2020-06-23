Дочь омского фермера жестоко избила и изнасиловала черенком лопаты работника
Еще одного мужчину молодая женщина забила до смерти руками и ногами.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pierre Pavot; МВД РФ
Дочь фермера из Омской области обвинили в жестокой расправе над двумя мужчинами. Как сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Лариса Болдина, вопиющие инциденты произошли в Саргатском районе.
По версии следствия, 22-летняя местная жительница 20 августа 2019 года устроила алкогольную пирушку с 37-летним работником своего отца. В результате мужчина крепко напился и отказался покидать жилище хозяйки. Злоумышленница набросилась на собутыльника, жестоко избила и вдобавок изнасиловала его черенком лопаты. После того как пострадавший перестал подавать признаки жизни, молодая женщина вытащила его тело за ограду и бросила возле дороги.
Буквально через два месяца — 16 октября 2019 года дочь фермера вновь оказалась в центре алкогольного застолья. В ходе веселья один из присутствующих нелестно отозвался о ее отце. Когда выпивший 31-летний мужчина прилег отдохнуть, обвиняемая запрыгнула на него и нанесла множество ударов руками и ногами. На следующий день пострадавший умер от полученных травм.
Предполагаемая преступница была задержана. В ходе расследования была установлена ее причастность к первому преступлению, после чего злоумышленницу арестовали. Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и «Насильственные действия сексуального характера».
Молодая женщина отказалась признавать свою вину в инкриминируемых деяниях. Она заявила следователям, что ее первую жертву сбила машина.
В настоящее время материалы расследования направлены в Саргатский районный суд для рассмотрения по существу. В случае если вина дочери фермера будет доказана, ей может грозить до 15 лет тюрьмы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области завершено расследование уголовного дела о «тулунском маньяке».
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