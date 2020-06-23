Андрею Максимову посчастливилось стать исполнителем одной из главных и романтических ролей. Но сначала ему пришлось пройти серьезный отбор. Среди профессиональных вокалистов был проведен конкурс, на который нужно было представить сольный номер в образе Грея. На последнем этапе двух финалистов пригласили в студию для записи. Андрея выбрали за незаурядный голос и типаж, максимально приближенный к образу гриновского капитана. Но до финальной песни на палубе брига под алыми парусами исполнителю еще предстоят часы репетиций и отработки актерского мастерства.

Андрей Максимов, исполнитель роли Грея: «Для выпускников очень важен этот праздник. И проведение „Алых парусов“ в такой сложный период — это знак внимания для школьников. Они понимают, что о них помнят, их провожают из школы во взрослую жизнь».

Еще одна эффектная часть программы — шоу барабанщиков. Для него подготовили современные многоуровневые декорации в урбанистическом стиле. Номер получается ярким и динамичным, а барабанщики — настоящие профессионалы своего дела. На праздники они играют роль портового люда.

Шум моря, романтика дальних странствий и… разбойники, о которых юный Артур Грей читал в книгах. Пираты 21-го века окажутся там, где их точно не ожидаешь увидеть — посреди мегаполиса, в окружении машин и груды железа. Повесть великого мечтателя Александра Грина плюс режиссёрская фантазия — и как результат неповторимые номера великолепного шоу, которое в этом году обещает стать ещё более завораживающим. Оригинальный сценарий позволил создателям практически стереть границы реальности. Артисты будут буквально парить между небом и землей.

Под каждого героя, под каждого музыканта шьются индивидуальные костюмы в разных расцветках и фактурах. Каждый костюм обязательно пропитают огнеупорным средством.

Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В прошлом году «Алые паруса» увидело рекордное количество зрителей. За представлением с набережной наблюдало почти полтора миллиона человек! Более 10 миллионов любовались белоснежным бригом онлайн в эфире Пятого канала и на его официальных площадках в интернете.

Пятый канал

«Алые паруса — 2020» тоже принесут новые позитивные рекорды. Например, самой юной участнице программы водно-пиротехнического шоу только исполнилось шесть лет. Именно на юные дарования сделана ставка в этом сезоне. Молодость, талант, открытые просторы и вершины, которые еще предстоит покорить — все это есть у сегодняшних выпускников.

В этом году праздник перенесли с улиц Санкт-Петербурга. Это делается для обеспечения безопасности жителей города и самих выпускников. Наблюдать за шоу с набережной не получится. Но бриг «Россия» все равно поднимет Алые Паруса. Только не на Неве, а в Финском заливе. Белоснежный красавец уже пришвартован недалеко от места действия. Алые паруса заняли место на мачтах, чтобы во всей красе предстать на реях в самую романтическую ночь июня. Сейчас бриг осваивает новую для себя траекторию маршрута. Другая акватория и абсолютно иной формат шоу — ключевые особенности праздника выпускников 2020 года, который гарантированно в очередной раз удивит и зачарует зрителей.

Михаил Колпахчиев, режиссер-постановщик проекта «Алые паруса — 2020»: »В этом году новое для нас все. Мы придумали новую форму праздника, новый сценарий. Это потребовало от нас оригинальных и технических, и творческих решений. И, конечно, мы ждем совершенно нового свежего эффекта, который мы хотим произвести на наших зрителей».

Традицию, которая родилась год назад, выпускникам нарушать не придется. При виде 900 квадратных метров алого полотна замирают миллионы сердец, и вчерашние школьники вслед уходящему кораблю непременно загадывают самое заветное желание, которое обязательно сбудется.

Пятый канал

Грандиозное шоу 2020-го сохранит все свои лучшие элементы: уникальную водную феерию, концерт лучших артистов страны и проход корабля под алыми парусами. Посмотреть грандиозное представление можно будет не только в телевизионном эфире, но и в социальных сетях. Кульминацию праздника с пиротехническим шоу и проходом брига «Россия» по акватории Финского залива будет по традиции транслировать Пятый канал, так же в этом году водную феерию покажут и другие федеральные каналы. А вот концерт известных артистов выйдет в эфир только на Пятом канале. Кумиры современной молодежи уже репетируют программу. Дима Билан, Вера Брежнева, IOWA, репер ST и многие другие. Вести торжество по традиции будут Иван Ургант и Дарья Александрова. К монтажу звездной сцены уже приступили. Организаторы выпускного решили добавить мультимедийные эффекты прямо в выступления артистов во время трансляции. Алые паруса всегда славились тем, что в них используются самые передовые технические разработки.

Александр Степанов, музыкант: »Это будет очень круто, очень масштабно. Это как раз тот момент, когда ситуация побудила прыгнуть выше головы».

«Алые паруса — 2020» точно не будут уступать в масштабе и зрелищности предыдущим, а по количеству зрителей — и в этом нет никаких сомнений — поставят новый рекорд. Несколько десятков телекамер телетрансляции не упустят ни малейшей детали. А профессиональная команда проекта из года в год превращает самые смелые фантазии в грандиозное представление. Делает все, чтобы праздник выпускников стал для каждого алым парусом надежды и его путеводной звездой во взрослой жизни.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала