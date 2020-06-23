Кардиохирурга Лео Бокерию наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награждении президента федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Баукулева» Лео Антоновича Бокерия подписал президент РФ Владимир Путин.

В список представленных к орденам и медалям также вошли медики и ученые из сферы здравоохранения.