Лео Бокерию наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
| Марина Неруцких Общество 26
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Кардиохирурга Лео Бокерию наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награждении президента федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Баукулева» Лео Антоновича Бокерия подписал президент РФ Владимир Путин.
В список представленных к орденам и медалям также вошли медики и ученые из сферы здравоохранения.
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