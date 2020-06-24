«Как теперь уснуть?»: Полностью голая Зуева назвала себя витамином для поклонников
Звезда модельного бизнеса выложила в сеть очень откровенное фото.
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Фото, видео: Instagram @zuueva
Звезду Instagram, популярную российскую модель Екатерину Зуеву сложно обвинить в излишней скромности: эта 28-летняя дама точно знает себе цену и идет по жизни с гордо поднятой головой. Ее обаяние и красота сводят с ума миллионы фолловеров, причем многие не прочь оказаться рядом с блистательной леди. Однако это, конечно, невозможно.
Чтобы хоть как-то унять душевные терзания поклонников, Зуева регулярно делает им сюрпризы. Например, в виде пикантных фото, где демонстрирует изящность фигуры и соблазнительные формы. Так, например, несколько часов назад звезда предстала в жанре «ню», позируя на коленях в пустой комнате.
«Это ваша ежедневная порция витамина под названием «Я“», — нескромно обратилась к фанатам Екатерина.
В свою очередь фолловеры констатировали, что это — лучший снимок модели. Ведь здесь отчетливо видны все изгибы ее стройного и несколько мускулистого тела. По признанию многих, такое зрелище выглядит не просто захватывающе, но и возбуждающе.
«Я болею, но чувствую, что такая доза витамина с легкостью вылечит!»
«Час ночи… Вот как теперь уснуть?!»
«Кажется, я не смогу смотреть на других женщин… Ты — идеальна!!!»
«Разве можно такое показывать на ночь?! Просто нет слов…» — откликались пользователи.
Ранее 5-tv.ru показал мастер-класс по откровенному селфи от Екатерины Зуевой.
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