«Чем больше трубопроводов, тем лучше»: в МИД Венгрии отметили значимость российского газа для ЕС

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Виктория Андреева
Эксклюзив 39

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уверен: топливо из России всегда будет пользоваться огромным спросом.

«Чем больше трубопроводов, тем лучше»: в МИД Венгрии отметили значимость российского газа для ЕС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Европа всегда была и будет заинтересована в регулярных и стабильных поставках российского газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с «Известиями».

Министр отметил, что, несмотря на многие нюансы, в частности, санкции со стороны США, европейские страны не намерены отказываться от столь выгодного сотрудничества с РФ. Правительство его страны надеется на бесперебойное газоснабжение и энергообеспечение как сегодня, так и в отдаленном будущем.

«Чем больше трубопроводов идет в Венгрию, тем лучше. Мы заинтересованы в каждом проекте, который в конечном итоге приводит к нам газ. Мы хотим соединить нашу сеть со Словакией, хотим, чтобы работали поставки между Украиной и Венгрией. И точно так же мы хотим иметь возможность покупать газ с юга, через „Турецкий поток“», — пояснил собеседник издания.

Сийярто отметил, что срок договора на поставки российского газа в Венгрию истекает уже в конце 2021 года. Однако страна намерена заключить новую сделку.

«Россия играет все большую роль в поставках голубого топлива всему Евросоюзу, в том числе, и нашей стране. Мы должны договориться по объемам и заключить новую сделку на следующий период», — заявил глава МИД Венгрии.

Говоря о своем последнем визите в РФ 18 марта, до закрытия границ из-за пандемии COVID-19, Петер Сийярто вспоминал, что ему удалось обсудить с российской стороной еще один не менее важный вопрос: совместные проекты в области космических исследований. Так, сегодня немало компаний и ученых из Венгрии задействованы в крупных программах подобного рода.

«Эти программы завершатся в 2024–2025 годах, когда разработанные совместно устройства будут доставлены на МКС. В команде участвует космонавт Венгрии, который и доставит их на станцию», — отметил государственный деятель.

А в заключение добавил, что надеется на долгое и плодотворное сотрудничество с российскими коллегами во многих сферах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев обвинил «Газпром» в демонтаже труб для транзитного российского газа.

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