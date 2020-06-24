«Папа был против»: наследница Кокшенова познакомилась со сводной сестрой

После смерти актера и режиссера Михаила Кокшенова у него остались две дочери. Девушки с разницей в возрасте примерно в год не были знакомы до встречи на похоронах отца. О том, почему они не общались, рассказала в эфире федерального телеканала дочь от первого брака режиссера, Алевтина.

По словам девушки, о том, что у нее есть сестра по папе, она знала, однако не решалась с ней познакомиться. Алевтина не знала, как может отреагировать на ее появление Мария.

«Про сестру знала, слышала немножечко от мамы. Но знакома не была. Я нашла ее в соцсетях, посмотрела фотографии, написала сообщение и стерла, потому что боялась шокировать. Я не знала, знает ли она про меня. Я не отправила его», — рассказала Алевтина.

Знакомство состоялось уже на церемонии прощания с покойным отцом. При жизни, по словам девушки, она просила мать познакомить ее с сестрой, но всегда против выступал Михаил.

«Как-то я спросила у мамы, может, нас папа познакомит, но папа был против. Когда я ее увидела на прощании с папой, я ее узнала, подошла, сказала, что мне про нее рассказывали. Мы ехали на поминки в одной машине, успели пообщаться. Милейшая, приятная девушка», — вспоминает Алевтина.

На передачу Мария, дочь от союза режиссера с художницей Аллой Шавыриной, не приехала. По ее словам, ей нечего сказать хорошего о покойном, а говорить дурные вещи она не желает.

Вопрос о том, кто же станет наследником состояния Кокшенова, пока остается открытым. Алевтина от претензий на имущество отказывается и подчеркивает, что для нее первостепенен вопрос творческого наследия отца.

«Я не знаю, мне неприятен этот вопрос. Для меня главное — творческое наследие папы. Его фильмы. И как актера, и как режиссера, то, что я буду показывать своим детям, рассказывать, что у них был дедушка, который снялся более чем в 130 фильмах», — подчеркнула дочь режиссера.

Исполнитель более 100 различных ролей, народный артист России Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни 4 июня. За долгую актерскую карьеру кинозвезда стал обладателем квартиры в столице стоимостью примерно 70 миллионов рублей, а также загородного особняка, оцениваемого в сумму около 50 миллионов рублей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому может достаться имущество Кокшенова.