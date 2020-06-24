У «суррогатных младенцев» из московской квартиры нет видимых патологий

В ходе обследования у пяти младенцев, обнаруженных в квартире в Москве, видимых патологий найдено не было. Об этом РИА Новости сообщил главный педиатр столицы Исмаил Османов.

В целом малышей можно назвать здоровыми, только у одного были обнаружены небольшая желтуха и конъюнктивит. Одно можно сказать точно: насилию дети не подвергались. Врач отметил, что за младенцами явно ухаживали.

Пятеро малышей находились в квартире дома на Аргуновской улице в столице. За ними присматривали две китаянки, во время обыска в доме были найдены документы на детей на китайском языке. Предварительная версия — их готовили к продаже за рубежом, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил о личностях суррогатных матерей: ими оказались три гражданки Китая, одна — Казахстана и одна — РФ.