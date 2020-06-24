У «суррогатных младенцев» из московской квартиры нет видимых патологий

|
Максим Чугункин
41

Врачи провели первичный осмотр малышей, которых злоумышленники собирались продать за границей.

У «суррогатных младенцев» из московской квартиры нет видимых патологий

Фото: www.globallookpress.com / Lawrence Lu

В ходе обследования у пяти младенцев, обнаруженных в квартире в Москве, видимых патологий найдено не было. Об этом РИА Новости сообщил главный педиатр столицы Исмаил Османов.

В целом малышей можно назвать здоровыми, только у одного были обнаружены небольшая желтуха и конъюнктивит. Одно можно сказать точно: насилию дети не подвергались. Врач отметил, что за младенцами явно ухаживали.

Пятеро малышей находились в квартире дома на Аргуновской улице в столице. За ними присматривали две китаянки, во время обыска в доме были найдены документы на детей на китайском языке. Предварительная версия — их готовили к продаже за рубежом, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил о личностях суррогатных матерей: ими оказались три гражданки Китая, одна — Казахстана и одна — РФ.

Читайте также

+27° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
68.84
-0.64 77.76
0.08
ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет

Последние новости

14:57
Украинские СМИ: Москва испугалась нового оружия Киева — ракеты «Нептун»
14:50
У «суррогатных младенцев» из московской квартиры нет видимых патологий
14:42
Владимир Путин вручил государственные премии за 2019 год
14:35
«Натуральная красота рулит»: Юлия Снигирь показала свои «худшие» фото
14:27
Чем грозит ношение маски на подбородке? — объясняет врач
14:20
Видео: командир «Стрижей» заходит на посадку после участия в Параде Победы

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок