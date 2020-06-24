«Родные всегда с нами»: Сестра Фриске показала архивное фото умершей певицы

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья поделилась с подписчиками в сторис Instagram архивной фотографией с покойной сестрой. Видимо, так она решила поддержать поклонников, которым не хватает звезды, а также всех людей, которые потеряли близких и любимых.

«Дорогие вам люди, которых уже нет с нами, всегда в сердце. Родные люди всегда будут рядом, даже мысленно», — написала Наталья.

Instagram @friske_natalia

На снимке обе сестры стоят в обнимку и улыбаются. Где и когда сделан кадр, неизвестно, но видно, что покойная Жанна выглядит очень хорошо. На ее лице — румянец, а глаза озорно блестят. Ее сестра тоже с удовольствием позирует на камеру.

Жанны Фриске не стало в 2015 году. Певица умерла в 40 лет от рака головного мозга в самом расцвете сил, что стало большим ударом и для ее родни, и для многочисленных поклонников. 15 июня было ровно пять лет с этого трагического события, 5-tv.ru вспоминал самые зажигательные клипы Жанны Фриске.