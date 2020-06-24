Список немецких знамен и штандартов, брошенных к мавзолею 24 июня 1945 года

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Василий Заика
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Низложение знамен Третьего рейха на Красной площади стало кульминацией первого Парада Победы.

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Фото, видео: РИА Новости; 5-tv.ru

Журналист, писатель и историк Армен Гаспарян в день 75-летия Победы над фашизмом на своей странице в Twitter опубликовал список знамен и штандартов подразделений Третьего рейха, которые были брошены к подножию мавзолея на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

В тот день состоялся первый Парад Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный марш стал самым массовым в столице СССР. По брусчатке прошли до 40 тысяч военнослужащих и свыше 1800 единиц техники.

Кульминационным момент первого Парада Победы в 1945 году стало низложение 200 фашистских знамен и штандартов. Процедура проходила под барабанную дробь. Чтобы подчеркнуть отвращение к поверженному врагу, советские солдаты бросали знамена на площадь в перчатках. Первым был низложен личный штандарт Адольфа Гитлера.

Немецкие знамена были собраны трофейными бригадами СМЕРШ в мае 1945 года в местах полкового хранения.

Первый Парад Победы на Красной площади принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал торжественным маршем маршал Константин Рокоссовский. Полководец и военачальник проехали по брусчатке на белом и вороном конях.

С трибуны за парадом наблюдал генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин и другие официальные лица.

Twitter @A_Gasparyan

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин оценил проведение Парада Победы в Москве.

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