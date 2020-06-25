«Было много эротики»: бывший муж Эвелины Бледанс о жизни с телеведущей
Александр Семин рассказал, что происходило во время их брака.
Фото: Instagram @bledans
Бывший муж Бледанс раскрыл тайны их личной жизни, пишет ФАН. Александр Семин признался в эфире федерального канала, что в их семейной жизни было много эротики и сопутствующих сюрпризов. Он также не стал отрицать, что брак с Эвелиной был самым ярким в его жизни.
«В наших отношениях было много эротики и сюрпризов. Вот секс, юмор и сюрпризы — из этого состояли наши романтические приключения» — откровенно рассказал Семин.
Эвелина Бленданс и Семин поженились в 2010-м, а развелись в 2016-м. В браке у пары появился сын Семен. Актриса родила его в 43 года. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения и занимаются воспитанием ребенка.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Эвелина Бледанс травмировала ногу во время пастельной сцены.
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