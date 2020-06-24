Путин назвал 24 июня днем славы и триумфа России на все времена

Владимир Путин назвал 24 июня днем славы и триумфа России. Так как Парад Победы пришлось перенести из-за коронавирусной пандемии, новая дата была выбрана не случайно. Ровно 75 лет назад на Красной площади торжественным строем прошли солдаты-победители; в 1945-м они бросали знамена Рейха к Мавзолею. Тот парад, навсегда вошедший в историю, верхом на белом коне принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков.

5-tv.ru

После сегодняшнего парада и торжественного приема лидеров других стран, посетивших Москву, в Кремле состоялось вручение государственных премий. Его перенесли с 12 июня, когда отмечается День России.

«Когда мы определяли другую дату, мы выбрали именно 24 июня, потому что для истории нашей страны, для нашего народа это навсегда, на все времена день славы и триумфа», — заявил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин произнес тост за будущие победы на приеме в честь участников Парада.