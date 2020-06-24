«Держи крепко свое рыжее счастье»: фанаты нашли милое фото Галкина и Пугачевой
На архивном кадре юмориста запечатлели с собакой, а Примадонну — за роялем.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Архивный кадр с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным умилил поклонников звездной пары. На фанатской страничке Примадонны в Instagram появилось фото, на котором шоумен в зеленом пиджаке, желтом пуловере и джинсах стоит у рояля с рыжей собачкой.
За инструментом в нежно-розовом платье сидит народная артистка РФ. Она смотрит на питомца и светится от счастья. Многие фолловеры отметили, что Пугачева на фото выглядит очень молодо, и Галкин смотрится не менее эффектно.
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«Держи, Максик, крепко свое рыжее счастье»;
«Два рыжика и Макс выглядят классно! Смотришь, и глаз радуется!»
«Алла прям девушка-девушка»;
«Очень красивое фото! А Аллочка Борисовна девчуличька- красатуличька!»
«Восхитительная пара», — отреагировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Пугачевой и Галкина устроила показ мод в прачечной.
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