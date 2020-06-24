«Держи крепко свое рыжее счастье»: фанаты нашли милое фото Галкина и Пугачевой

Архивный кадр с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным умилил поклонников звездной пары. На фанатской страничке Примадонны в Instagram появилось фото, на котором шоумен в зеленом пиджаке, желтом пуловере и джинсах стоит у рояля с рыжей собачкой.

За инструментом в нежно-розовом платье сидит народная артистка РФ. Она смотрит на питомца и светится от счастья. Многие фолловеры отметили, что Пугачева на фото выглядит очень молодо, и Галкин смотрится не менее эффектно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 👩‍❤️‍👨 #аллапугачева #максимгалкин #любовь Публикация от Алла Пугачева (@allapugachevaandherfamily) 23 Июн 2020 в 7:17 PDT

«Держи, Максик, крепко свое рыжее счастье»;

«Два рыжика и Макс выглядят классно! Смотришь, и глаз радуется!»

«Алла прям девушка-девушка»;

«Очень красивое фото! А Аллочка Борисовна девчуличька- красатуличька!»

«Восхитительная пара», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Пугачевой и Галкина устроила показ мод в прачечной.