«Держи крепко свое рыжее счастье»: фанаты нашли милое фото Галкина и Пугачевой

|
Валентин Черников
56

На архивном кадре юмориста запечатлели с собакой, а Примадонну — за роялем.

«Держи крепко свое рыжее счастье»: фанаты нашли милое фото Галкина и Пугачевой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Архивный кадр с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным умилил поклонников звездной пары. На фанатской страничке Примадонны в Instagram появилось фото, на котором шоумен в зеленом пиджаке, желтом пуловере и джинсах стоит у рояля с рыжей собачкой.

За инструментом в нежно-розовом платье сидит народная артистка РФ. Она смотрит на питомца и светится от счастья. Многие фолловеры отметили, что Пугачева на фото выглядит очень молодо, и Галкин смотрится не менее эффектно.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

👩‍❤️‍👨 #аллапугачева #максимгалкин #любовь

Публикация от  Алла Пугачева (@allapugachevaandherfamily)

«Держи, Максик, крепко свое рыжее счастье»;

«Два рыжика и Макс выглядят классно! Смотришь, и глаз радуется!»

«Алла прям девушка-девушка»;

«Очень красивое фото! А Аллочка Борисовна девчуличька- красатуличька!»

«Восхитительная пара», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Пугачевой и Галкина устроила показ мод в прачечной.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
68.84
-0.64 77.76
0.08
ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет

Последние новости

0:13
День Петра Солнцеворота: что можно и что нельзя делать 25 июня
23:53
«Одно большое пятно»: Савичева призналась в проблемах со зрением
23:41
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
23:29
В Балтфлоте разыскивают «золушку», потерявшую туфельку на Параде в Калининграде
23:16
«Держи крепко свое рыжее счастье»: фанаты нашли милое фото Галкина и Пугачевой
23:00
Прямая трансляция праздничного салюта из Петербурга в честь 75-летия Победы

Сейчас читают

В Калининграде наградят участницу Парада Победы, потерявшую туфлю в строю
ТОП-4 знаков зодиака, избегающих серьезных отношений
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок