Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия «Родина» (Vatan) представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, который включает в себя признание Крыма территорией Российской Федерации. Как сообщает РИА Новости, этот документ обсуждался в ходе онлайн-совещания. На нем выступила представитель Совета крымских татар при главе Крымской Республики Лемара Селендили. Она рассказала, что положение крымских татар на полуострове меняется к лучшему, а проблемы, копившиеся в течение 25 лет под юрисдикцией Украины, начали решаться после воссоединения Крыма с Россией.

«Крымско-татарский язык стал официальным. Мы получили права других тюркских народов в России. В течение почти 25 лет мы жили в плохих условиях, когда электричество и вода постоянно отключались, дороги были разбиты, а школы не строились», — цитирует Селендили агентство.

Немедленно установить дипломатические отношения с Крымом и стать гарантом прав крымских татар призвал МИД Турции выступивший на совещании аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек.

По информации агентства, обсуждавшийся документ подразумевает также признание самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, Республики Абхазия и ликвидацию в регионе военных баз США и НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не признает законность вхождения Крыма в состав России. При этом он отмечал, что Анкару и Киев беспокоит положение крымских татар.

На днях, как сообщал 5tv.ru, Владимир Путин в интервью одному из федеральных телеканалов еще раз напомнил, что войти в состав России народ Крыма решил сам на референдуме, что является «высшей степенью проявления демократии», и призвал «заинтересованных наблюдателей» просто согласиться с этим выбором людей и относиться к нему с уважением.