Путин: Россия «не приобретала» Крым
Президент РФ напомнил, что войти в состав России было демократическим выбором граждан и призвал «заинтересованных наблюдателей» уважать это решение.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, Александр Казаков. Павел Бедняков, Зураб Джавахадзе, globallookpress.com/ Artur Widak. Server Amzayev
Владимир Путин не согласен с формулировкой, что Россия «приобретала» Крым. В интервью для очередной программы «Россия. Кремль. Путин» глава государства подчеркнул, что войти в состав Российской Федерации народ решил сам на референдуме, а это «высшая степень проявления демократии».
«Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», — цитирует президента РФ ТАСС.
В связи с этим Владимир Путин призвал «заинтересованных наблюдателей» просто согласиться с этим решением людей и относиться к нему с уважением.
Российский лидер подчеркнул также, что разногласия из-за полуострова возникли у России не с украинским народом, а с руководством этой страны.
«У нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века», — заявил Путин.
На прошлой неделе, как сообщал 5-tv.ru, президент Украины ВладимирЗеленский высказал желание вернуть вопрос Крыма в повестку дня. Он также заявил, что восстановление отношений между нашими странами невозможно без возвращения полуострова Украине.
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