Путин: Россия «не приобретала» Крым

Владимир Путин не согласен с формулировкой, что Россия «приобретала» Крым. В интервью для очередной программы «Россия. Кремль. Путин» глава государства подчеркнул, что войти в состав Российской Федерации народ решил сам на референдуме, а это «высшая степень проявления демократии».

«Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», — цитирует президента РФ ТАСС.

В связи с этим Владимир Путин призвал «заинтересованных наблюдателей» просто согласиться с этим решением людей и относиться к нему с уважением.

Российский лидер подчеркнул также, что разногласия из-за полуострова возникли у России не с украинским народом, а с руководством этой страны.

«У нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века», — заявил Путин.

На прошлой неделе, как сообщал 5-tv.ru, президент Украины ВладимирЗеленский высказал желание вернуть вопрос Крыма в повестку дня. Он также заявил, что восстановление отношений между нашими странами невозможно без возвращения полуострова Украине.