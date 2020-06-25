«Джига знает толк в разводах»: Джиган посоветовал Харламову сбрить брови
Именно так поступил сам рэпер на фоне слухов о разрыве отношений с Оксаной Самойловой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Instagram @garikkharlamov
Рэпер Джиган не остался в стороне от бурного обсуждения в соцсетях неожиданной новости о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус и решил дать резиденту Comedy Clubсвой «проверенный» совет.
«Просто сбрей брови», — написал музыкант в комментариях под постом Харламова в Instagram, в котором тот опровергал предположение, что его расставание с супругой — розыгрыш.
Стоит напомнить, что на фоне скандала вокруг развода самого рэпера с Оксаной Самойловой Джиган шокировал публику, сбрив всю растительность на голове, включая брови.
Харламов отреагировал на совет умудренного опытом музыканта, написав, что выезжает к нему с бритвой. А его подписчики, в восторге от шутки, оставили под ней более сотни комментариев.
«В любой непонятной ситуации, сбривайте брови».
«Джиган, знаешь как правильно, братуха!»
«Джига знает толк в разводах, бровях и на******* (обманах)»
«Лучший коммент по ситуации».
«Новый челлендж для мужчин, которые разводятся. Просто сбрейте брови, чтобы вас было видно», — пишут пользователи.
Как сообщал 5-tv.ru, появившаяся два дня назад новость о расставании Гарика Харламова и Кристины Асмус после восьми лет брака стала полной неожиданностью для всех. Многие до сих пор уверены, что это шутка. А ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимира Маркони заявил, что пара просто выполнила таким образом задание в ходе участия в его шоу, которое полностью будет показано в июле.
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