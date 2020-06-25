В Госдуме призвали платить родителям за отказ от места в детсаду
Министру просвещения предложили создать альтернативу семьям с детьми в условиях нехватки мест в дошкольных учреждениях.
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За отказ родителей от места в детском саду предлагается установить ежемесячную выплату. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, передает RT.
Парламентарий направил письмо на имя министра просвещения Сергея Кравцова. В обращении он указал на проблему нехватки мест в российских дошкольных учреждениях. Альтернативой в таких условиях, по словам политика, может послужить денежная компенсация.
Власов призвал дать семьям с детьми право выбора между детсадом и ежемесячной выплатой в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду. Если же родители передумают, они смогут отказаться от денег и вновь встать в очередь на получение законного места для ребенка в учреждении, указал депутат.
Как предположил Власов, такая мера финансовой поддержки для семей позволит существенно сократить очереди в детские сады. А те родители, которым необходимо оставлять ребенка в учреждении дошкольного образования, смогут легче реализовать это право.
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