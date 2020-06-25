В Госдуме призвали платить родителям за отказ от места в детсаду

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Валентин Черников
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Министру просвещения предложили создать альтернативу семьям с детьми в условиях нехватки мест в дошкольных учреждениях.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Uwe Anspach, Weiss /Eibner-Pressefoto via www, Sebastian Gollnow; Известия / Дмитрий Коротаев ,Артем Коротаев

За отказ родителей от места в детском саду предлагается установить ежемесячную выплату. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, передает RT.

Парламентарий направил письмо на имя министра просвещения Сергея Кравцова. В обращении он указал на проблему нехватки мест в российских дошкольных учреждениях. Альтернативой в таких условиях, по словам политика, может послужить денежная компенсация.

Власов призвал дать семьям с детьми право выбора между детсадом и ежемесячной выплатой в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду. Если же родители передумают, они смогут отказаться от денег и вновь встать в очередь на получение законного места для ребенка в учреждении, указал депутат.

Как предположил Власов, такая мера финансовой поддержки для семей позволит существенно сократить очереди в детские сады. А те родители, которым необходимо оставлять ребенка в учреждении дошкольного образования, смогут легче реализовать это право.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец посадил ребенка на цепь, чтобы проучить за кражу.

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