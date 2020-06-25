Хлопчатобумажные, покрашенные вручную: уникальные кадры первых алых парусов

Праздник «Алые паруса» имеет долгую историю. Ожившую мечту Ассоль из одноименного произведения Александра Грина помнят еще выпускники прошлого века.

С 1979 по 91-й главным кораблем праздника выпускников был небольшой швертбот. Тогда фестиваль проходил с гораздо меньшим размахом. В акватории городка Сестрорецк под Петербургом. Силами энтузиастов из местного яхт-клуба.

«В те далекие годы, когда организовывался праздник „Алые паруса“ на озере Сестрорецкий Разлив, яхтсмены не могли позволить себе пошить новые паруса, сделать их алыми. В то время шверботы комплектовались парусами из хлопчатобумажной ткани, а после уже были современные лавсановые паруса. Все яхтсмены, которые были задействованы в организации этого праздника, прониклись этим мероприятием — достали хлопчатобумажные паруса, нашли краски для ткани, замочили их, покрасили и получились алые паруса, то есть были белые — стали алые. Вооружили свои шверботы и организовали праздник», — рассказывает яхтсмен сестрорецкого яхт-клуба Дмитрий Суховицкий.

Белый грот и алый стаксель. Не из современного лавсана, а простой хлопчатобумажный, таким был парусный комплект швертбота «Мираж». В 90-е на нем закончится советская эпоха «Алых парусов», чтобы в этом тысячелетии праздник удивил зрителей уже совсем иным масштабом.

Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В прошлом году фестиваль стал рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.

В этом году зрителей «Алых парусов» вновь ожидает удивительное действо, которое пройдет в акватории Финского залива.

Впервые шоу пройдет в телевизионном формате. Фестиваль станет кульминацией всероссийского праздника выпускников школьников и студентов. Прямую трансляцию концерта российских звезд, водно-пиротехнического шоу и прохода брига «Россия» будет вести Пятый канал и сайт 5-tv.ru. На других федеральных каналах покажут только проход судна по акватории Финского залива в Петербурге.