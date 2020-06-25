Младенца, выставленного на продажу в Китай, из роддома забрал курьер

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Карина Бернтгольц
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Врач сообщила, что мужчина приехал в больницу с письменным заявлением от суррогатной матери и забрал ребенка.

Младенца, выставленного на продажу в Китай, из роддома забрал курьер

Фото: www.globallookpress.com / Michael Memminger / CHROMORANGE

Одного из младенцев, которого, по версии следствия, собирались продать в Китай, из московского роддома забирал курьер. Как сообщила врач больницы, казахстанка Жуадир Ануарбекова родила малыша 17 июня, а уже 19-го покинула больницу, оставив ребенка под наблюдением врачей и предупредив, что в ближайшее время за ним приедет курьер.

Мужчина прибыл в назначенное время с письменным заявлением от родительницы новорожденного и увез его. После этого у медработника появились подозрения, и она сообщила об этой сомнительной истории в полицию. Правоохранители выяснили, что младенца отвезли в дом № 12 на Аргуновской улице в столице и решили проведать мать ребенка.

В результате выяснилось, что помимо увезенного из роддома малыша, в квартире находились еще четверо. С ними также были две гражданки Китая — Чжоу Упин и Сюй Миньюань, одна из которых на миграционном учете не состояла. Женщины объяснили, что осуществляют уход за детьми, рожденными суррогатными матерями в России. По их словам, родителями всех младенцев являются граждане КНР, которые в связи с пандемией не могут забрать их домой.

У китаянок на руках были свидетельства о рождении на четырех детей и выписка из родительного отделения из больницы еще на одного. Согласно документам, у всех младенцев были китайские имена.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье 127.1 УК РФ «Торговля людьми».

Ранее 5-tv.ru сообщил о личностях суррогатных матерей: ими оказались три гражданки Китая, одна — Казахстана и одна — РФ.

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