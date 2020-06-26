«Чтобы я так жил!» — посетивший косметолога Виторган от счастья потерял «туфлю»
Известный актер опубликовал в сети забавное видео с отдыха в санатории.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @mvitorgan
После снятия режима ограничений актер и режиссер Максим Виторган решил устроить себе настоящий праздник и отправился в подмосковный санаторий. Впечатлениями от происходящего звезда кинематографа поделился с подписчиками в Instagram.
Виторган опубликовал в сети забавный ролик, где, преисполненный счастья, с разбега прыгает в кровать. При этом очевидно, что селебрити рассчитал траекторию полета неверно, поскольку «приземление» было жестким — лицом в подушку — а в полете с ноги актера «сполз» даже гостиничный тапочек.
«С завтрашнего дня ухожу в съемочный запой на пару месяцев! Спасибо санаторию, что забрал все ненужное, а взамен оставил бодрость духа и легкость тела!» — подписал ролик Виторган.
Режиссер отметил, что это место показалось ему райским сразу по нескольким причинам. Во-первых, по словам Максима, кормили его божественно. Конечно, поначалу тяжело было отказаться от соли, но он — человек сильный, справился. Во-вторых, лечебные процедуры здесь способствовали восстановлению физической формы. Ну, и, в-третьих, Виторгану впервые посчастливилось побывать у косметолога, что также оставило неизгладимое впечатление.
«Чтоб я так жил! А пока порно — не порно, но к мягкой эротике в кадре готов! Полетели!» — подытожил счастливый актер.
В комментариях пользователи отметили, что искренне рады за Максима, проведшего досуг с максимальной пользой. В частности, фолловеры выразили надежду, что теперь довольный и отдохнувший Виторган порадует их чем-нибудь интересным. Например, уникальным фильмом или новым проектом.
«Да уж! Не порно, но задорно! Макс — теперь только вперед!»
«Эх, как закрутил! Хорошо пишите, Максим!
«Радостно видеть счастливого человека!»
«Ой, чей туфля там полетел?! Просто жжете!»
«Молодец Виторган! Давай теперь за дело!» — откликались поклонники.
Ранее 5-tv.ru показал, как Максим Виторган избавляется от лишнего веса и что при этом использует.
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