«Чтобы я так жил!» — посетивший косметолога Виторган от счастья потерял «туфлю»

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Виктория Андреева
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Известный актер опубликовал в сети забавное видео с отдыха в санатории.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @mvitorgan

После снятия режима ограничений актер и режиссер Максим Виторган решил устроить себе настоящий праздник и отправился в подмосковный санаторий. Впечатлениями от происходящего звезда кинематографа поделился с подписчиками в Instagram.

Виторган опубликовал в сети забавный ролик, где, преисполненный счастья, с разбега прыгает в кровать. При этом очевидно, что селебрити рассчитал траекторию полета неверно, поскольку «приземление» было жестким — лицом в подушку — а в полете с ноги актера «сполз» даже гостиничный тапочек.

«С завтрашнего дня ухожу в съемочный запой на пару месяцев! Спасибо санаторию, что забрал все ненужное, а взамен оставил бодрость духа и легкость тела!» — подписал ролик Виторган.

Режиссер отметил, что это место показалось ему райским сразу по нескольким причинам. Во-первых, по словам Максима, кормили его божественно. Конечно, поначалу тяжело было отказаться от соли, но он — человек сильный, справился. Во-вторых, лечебные процедуры здесь способствовали восстановлению физической формы. Ну, и, в-третьих, Виторгану впервые посчастливилось побывать у косметолога, что также оставило неизгладимое впечатление.

«Чтоб я так жил! А пока порно — не порно, но к мягкой эротике в кадре готов! Полетели!» — подытожил счастливый актер.

Instagram @mvitorgan

В комментариях пользователи отметили, что искренне рады за Максима, проведшего досуг с максимальной пользой. В частности, фолловеры выразили надежду, что теперь довольный и отдохнувший Виторган порадует их чем-нибудь интересным. Например, уникальным фильмом или новым проектом.

«Да уж! Не порно, но задорно! Макс — теперь только вперед!»

«Эх, как закрутил! Хорошо пишите, Максим!

«Радостно видеть счастливого человека!»

«Ой, чей туфля там полетел?! Просто жжете!»

«Молодец Виторган! Давай теперь за дело!» — откликались поклонники.

Ранее 5-tv.ru показал, как Максим Виторган избавляется от лишнего веса и что при этом использует.

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