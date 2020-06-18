«Когда ты в разведенках»: Агата Муцениеце призналась, что находится «в поиске»

Бывшая жена звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного Агата Муцениеце призналась подписчикам в Instagram, что находится после развода «в поиске». 31-летняя уроженка Риги разместила в разделе сторис своего аккаунта короткий видео ролик, снятый в режиме санитарных ограничений.

На кадрах актриса и модель позирует в полосатой блузе с распущенными волосами, делая губы «уточкой».

«Когда ты в разведенках в поиске», — написала поверх изображения Агата Муцениеце.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись 15 июня. Суд вынес решение о расторжении брака знаменитостей без их участия — на заседание они не явились. Актеры объявили о своем решение разойтись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в Instagram. Сначала супруги заявили, что намерены развестись тихо, однако их бракоразводный процесс оброс скандалами. Общественный резонанс вызвало сообщение Муцениеце о том, что Павел ее бьет, и она была вынуждена бежать с детьми из дома. В последнее время актриса, напротив, стала писать о чувствах к бывшему супругу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агата Муцениеце скучает дома в режиме санитарных ограничений.