«Когда ты в разведенках»: Агата Муцениеце призналась, что находится «в поиске»

|
Василий Заика
58

Бывшая супруга звезды сериала «Мажор» записала новое видео в режиме санитарных ограничений.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @agataagata

Бывшая жена звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного Агата Муцениеце призналась подписчикам в Instagram, что находится после развода «в поиске». 31-летняя уроженка Риги разместила в разделе сторис своего аккаунта короткий видео ролик, снятый в режиме санитарных ограничений.

На кадрах актриса и модель позирует в полосатой блузе с распущенными волосами, делая губы «уточкой».

«Когда ты в разведенках в поиске», — написала поверх изображения Агата Муцениеце.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись 15 июня. Суд вынес решение о расторжении брака знаменитостей без их участия — на заседание они не явились. Актеры объявили о своем решение разойтись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в Instagram. Сначала супруги заявили, что намерены развестись тихо, однако их бракоразводный процесс оброс скандалами. Общественный резонанс вызвало сообщение Муцениеце о том, что Павел ее бьет, и она была вынуждена бежать с детьми из дома. В последнее время актриса, напротив, стала писать о чувствах к бывшему супругу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агата Муцениеце скучает дома в режиме санитарных ограничений.

Читайте также

+30° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
69.62
0.14 78.29
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
Онколог назвал пять симптомов рака тонкой кишки
17:30
«Хлопки и женский визг»: Очевидцы о тройном убийстве на севере Москвы
17:25
Мажору Ишаеву за пьяное ДТП назначено 12 суток ареста
17:21
Актриса театра им. Моссовета погибла под колесами поезда в Москве
17:20
«Когда ты в разведенках»: Агата Муцениеце призналась, что находится «в поиске»
17:12
Вице-премьер Сербии прыгнул в толпу во время предвыборного митинга — видео

Сейчас читают

Владимир Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок